YDP: “Ekonomik protokolün imzalanması önemli bir adım”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Türkiye ile KKTC hükümeti arasında imzalanan Ekonomik İşbirliği Protokolü ve protokolün gereği olarak 750 milyon TL’nin serbest bırakılmasını “önemli bir adım” olarak nitelendirdi.

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz yaptığı yazılı açıklamada, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

“Parti olarak imzalanan Ekonomik Protokol’de yer alan reform ve benzeri tedbirleri geç kalınmış adımlar olarak görüyor ve bu reformları yapmayan ve öteleyen ve böylece sorunların kangrenleşmesine neden olan geçmiş hükümetleri şiddetle kınıyoruz.

Umarız ki UBP, geçmiş ekonomik protokollerde ki gibi imzayı atıp, parayı alıp sonra da reformları yapmayarak Türkiye’yi bir kez daha kandırmaz. Parti olarak bu ekonomik protokolün gereği olan reformların takipçisi olacağımızı peşinen beyan ediyoruz.”