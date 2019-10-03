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YDP: "EKO Gün Festivali boykot edilmemeli"

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz bazı kesimlerin bu festivali boykot etme gayretlerini son derece anlamsız ve gayri insani bir davranış olarak kabul ettiklerini ifade etti

YDP: "EKO Gün Festivali boykot edilmemeli"

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz bazı kesimlerin bu festivali boykot etme gayretlerini son derece anlamsız ve gayri insani bir davranış olarak kabul ettiklerini ifade etti

03 Ekim 2019 Perşembe 12:22
YDP: "EKO Gün Festivali boykot edilmemeli"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP),  6 Ekim Pazar yer alacak Büyükkonuk Belediyesi’nin Geleneksel Büyük Eko Gün Festivali’nin boykot edilmemesi gerektiğini belirtti.
YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz, geçmiş yıllarda Festival’in boykot edilmesi üzerine yaptığı yazılı açıklamada, Geleneksel Büyük Eko Gün Festivali’ni, hem bölge hem de ülke insanı için oldukça önemli bir çalışma olarak gördüklerini ifade etti.

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Büyükyılmaz, “Bazı kesimlerin intikam histerisi içerisinde bu festivali boykot etme gayretlerini son derece anlamsız ve gayri insani bir davranış olarak kabul ediyoruz” dedi.
Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu’nun Ocak 2018’de Afrika gazetesine düzenlenen “saldırıya destek verdiği” iddiasıyla, bazı kesimlerden Festival’in boykot edilmesi çağrısı gelmişti.
 

Son Güncelleme: 03.10.2019 17:03
Anahtar Kelimeler:
Büyükkonuk Eko Gün
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