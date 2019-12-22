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YDP Dikmen’de halkla istişare toplantısı yaptı

 Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Dikmen'de Cumhurbaşkanlığı konusunda halkla istişare toplantısı gerçekleştirdi. 

YDP Dikmen’de halkla istişare toplantısı yaptı

 Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Dikmen'de Cumhurbaşkanlığı konusunda halkla istişare toplantısı gerçekleştirdi. 

22 Aralık 2019 Pazar 14:32
YDP Dikmen’de halkla istişare toplantısı yaptı

YDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili çeşitli merkezlerde değişik planlar hazırlanıp, oyunlar oynandığını savunarak, bu oyunu bozacaklarını belirtti.
Meclis’te 6 siyasi parti göründüğünü ancak 2 parti olduğu savunan Arıklı, “Bu 2 partinin biri YDP, diğeri de isimleri farklı olsa da aslında aynı olan diğer partilerdir. Bakın son 2 yıl bizim dışımızdaki diğer 5 parti de iktidara geldi. Sizin hayatınızda bir değişiklik var mı? Bunlar 5’, bir yerde. İsimleri farklı, zihniyetleri aynı” dedi.
YDP nin Kıbrıs’ın partisi olduğunu söyleyen Arıklı, “Birileri bizimle Kıbrıslılık yarışına girse de, biz bu ülkenin insanlarıyız. Burası bizim vatanımız. Belki burada doğmadık ama burada ölmekten şeref duyacağız” ifadesini kullandı.
Arıklı, son zamanlarda gerek Cumhurbaşkanlığı seçimi, gerekse İmar Planı konusunda hükümette kriz yaşandığını iddia etti. Arıklı, şöyle devam etti:

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“Başbakan ve Yardımcısı Ankara’ya çağrıldı. Bu beceriksiz, uyumsuz kardeşlere bir ayar verildi. İmar planı yürürlüğe girerse anlayacağız ki ayarı Tatar yedi. Yok şayet ötelenirse o zaman ayarı Özersay yedi. Kardeşim adam gibi ülkeyi idare edin. Sürekli dışardan tutkal aramayın. Ankara'nın dünya kadar derdi var. Bir de sizinle mi uğraşsın? Beceremiyorsanız onurunuzla çekip gidin”

DİĞER KONUŞMALAR
Toplantıda ilk sözü alan Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz, bütçeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Büyükyılmaz, “Yaklaşık 2 milyar açıkla bu ülkeyi idare edemez sadece maaşları ödersiniz. Sizin hükümet etmekten anladığınız budur. Maaşları ödersiniz ama eğitimde, sağlıkta, ulaşımda ve tarımda sorunlar artarak devam eder. Bu halka daha fazla ıstırap vermeyin” dedi.
Lefkoşa Milletvekili Bertan Zaroğlu ise konuşmasında, ülkede rant sistemi kurulduğunu savunarak, “İmar planları vurgun planına döndü. KIB-TEK soğan gibi soyuluyor. Fatura halka çıkıyor” dedi. Zaropğlu, YDP’nin vurguna, soyguna ve ranta dur demek için meydanlarda ve Meclis’te amansız bir mücadele verdiğine işaret etti.

 

Son Güncelleme: 22.12.2019 17:34
Anahtar Kelimeler:
YDP Dikmen Istişare Toplantısı
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