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YDP Dikmen'deydi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP)  Dikmen’de halk buluşması gerçekleştirdi.

28 Kasım 2021 Pazar 17:00
YDP Dikmen'deydi

YDP’den yapılan açıklamaya göre, buluşmada ilk konuşmayı İlçe Başkanı Ramazan Karal YDP’nin Girne’de 3500 üye ile en yüksek üyeye sahip parti olduğunu, bunun sandığa nasıl yansıyacağını 23 Ocak’ta herkesin göreceğini söyledi.

Genel Sekreter Enver Öztürk ise, YDP de muhteşem bir seçim heyecanı yaşandığını, diğer partilerin henüz aday arayışları devam ederken YDP ye 83 aday adayının müracaat ettiğini söyledi.

Öztürk; "Bu heyecanı 23 Ocak 2022 de sandığa yansıtmalıyız. O zaman Hükümeti kuran parti biz oluruz" dedi.

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Genel Başkan Erhan Arıklı yaptı da koalisyon döneminde yapmak istediklerinin engellendiğini,  yaptıklarının ise  gizlendiğini anlattı

Arıklı, "Anladık ki bu ülkede iş yapmak istiyorsanız Mecliste iseniz güçlü bir milletvekili grubunuz olmalı. Hükümette iseniz en az 5 bakanlığa sahip olmalısınız. Aksi takdirde size iş yaptırmıyorlar. Biz de iş yapamadığımızı görünce hükümetten çekildik..." dedi.

Arıklı sözlerine şöyle devam etti:

"23 Ocak seçimlerine 2 parti katılacak. Biri bu düzen partileri, diğeri ise YDP. Düzen partilerinin adı değişik olabilir. Ama zihniyetleri hep aynı. Hepsi bu düzenin ürünleri. Bu düzeni değiştirecek tek partidir YDP."

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Son Güncelleme: 28.11.2021 18:49
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