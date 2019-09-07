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YDP'den kabloyla elektrik açıklaması...

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz EL-SEN ile Kudret Özersay arasında geçtiği iddia edilen Türkiye'den kabloyla elektrik konusunda açıklama yaptı.

YDP'den kabloyla elektrik açıklaması...

YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz EL-SEN ile Kudret Özersay arasında geçtiği iddia edilen Türkiye'den kabloyla elektrik konusunda açıklama yaptı.

07 Eylül 2019 Cumartesi 09:28
YDP'den kabloyla elektrik açıklaması...

 YDP Genel Sekreteri Turan Büyükyılmaz'ın açıklaması şöyle...

Bugün bazı yayın organlarında da yer aldığı üzere EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın bazı El-Sen yetkilileri ile yaptığı özel görüşmede Kablo ile elektriğin bu ülkeye gelmesinin hayal olduğunu söylediği iddia edilmiştir.

Oysa gerek Hükümet Programında ve gerekse bu hükümetin 300 günlük vaatler listesinde Enketerkonnekte ve kablo ile elektrik konusu önemli bir yer tutmaktadır.

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Sayın Kudret Özersay, bu ülkeye kablo ile elektrik getirilmesi projesine inanmamakta mıdır? İnanmıyorsa bunu Hükümet programına niye koymuş ve özelliklede daha 3 gün önce açıklanan 300 günlük vaat listesine niye ekletmiştir.

Öte yandan yine bugün bir gazetemizde de yer aldığı üzere eski Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Akim, kendi dönemlerinde yapılan elektrik jeneratörü ihalesinde kurumun milyonlarca dolarlık zarara uğratılmasını önlemeye çalıştıklarını, bir ihaleyi iptal etmek zorunda kaldıklarını bu sürede bir çok Hükümet yetkilisinin ve siyasinin telefon açıp lobi yaptığını itiraf etmiştir. Şu anda da benzer bir ihale açılması söz konusudur. Kurumun milyonlarca doları birilerinin cebine girecektir. Bu jeneratör ihalesinin ısrarla yapılmasını isteyen sendika ve siyasi partiler, acaba bu jeneratör lobisinin bir parçası mıdır.

Temiz toplum, temiz siyaset diye diye belli yerlere gelenlerin düştüğü içler acısı durum siyasetimizin de durumunu yansıtmaktadır.

Sayın Özersay EL-SEN Başkanının iddialarına cevap vermek zorundadır. Kablo ile elektriğin bu ülkeye getirilmesi bir hayal midir? BU hayal karşısında Hükümetin küçük ortağının tavrı nedir?

Anahtar Kelimeler:
ElektrikEl-senYDPKktc
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