YDP'den Girne'de seçim konvoyu

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) bugün Girne’de yaklaşık 300 aracın katıldığı bir konvoy düzenledi.

Girne Merkezden başlayan konvoy, Sadrazam köyde noktalandı.

Konvoy etkinliği ile ilgili bir konuşma yapan Girne Seçim Komitesi Başkanı Hikmet Kaynarca bu konvoyla birlikte Girne’de seçim kampanyasını yeniden başlattıklarını söyledi.

Kaynarca sözlerine şöyle devam etti; "Bilindiği gibi Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkan adayımız Karantinada. Seçim çalışmalarını gerektiği gibi sürdüremiyor. Rakip adaylar ve onların taraftarları ise asılsız iddialarla Başkanımızın yarıştan çekileceği şayiasını yayıyorlar. Bu konvoyla bu şayialara en güzel cevabı vermiş olduk" dedi