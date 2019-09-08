banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98987
ALTIN
276.648
DOLAR
5.7143
STERLİN
7.0279
EURO
6.3121
Gazimağusa’da kavga!
GAZİMAĞUSA’DA KAVGA!
Hava durumu
HAVA DURUMU
Akacan'ın kara kutusu yakalandı
AKACAN'IN KARA KUTUSU YAKALANDI
İzinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı
GİRNE'DE 3 KİŞİ TUTUKLANDI
banner306

YDP'den eleştiri...

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Bertan Zaroğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığının  Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) ile  mutabakat metni imzalamasını eleştirerek,  metni imzalamakla hükümetin sendikaya teslim olduğunu savundu.

YDP'den eleştiri...

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Bertan Zaroğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığının  Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) ile  mutabakat metni imzalamasını eleştirerek,  metni imzalamakla hükümetin sendikaya teslim olduğunu savundu.

08 Eylül 2019 Pazar 08:52
YDP'den eleştiri...

banner317
Zaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, “KIB-TEK adına, Enerji bakanı ile, EL- SEN Başkanı arasında dün imzalanmış bulunan 4 maddelik yatırım protokolü, hükümetin, ülkeyi yönetme iradesinin EL-SEN’e devri anlamına gelmektedir. Aynı zamanda hükümetin sendikaya karşı ne kadar aciz kaldığını da göstermektedir” iddiasında bulundu.

KIB- TEK' e yapılacak yatırım kararının sadece hükümeti ilgilendirdiğini, asla  sendikanın görev alanına girmediğini belirten Zaroğlu, hükümetin kapıya dayanan grevi önleyebilmek adına kendisinde olan gücü ve iradeyi sendikaya devrettiğini öne sürdü.

Son Güncelleme: 08.09.2019 09:09
Anahtar Kelimeler:
El-senYDP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit Piyade Er Allahverdi Kılıç, Güvercinlik’te Törenle Anıldı
Şehit Piyade Er Allahverdi Kılıç, Güvercinlik’te Törenle Anıldı
Polisiye Olaylar...
Polisiye Olaylar...
Kayıp kız çocuğu ailesini arıyor...
Kayıp kız çocuğu ailesini arıyor...
Tod Vakfı ilk etkinliğini gerçekleştiriyor
Tod Vakfı ilk etkinliğini gerçekleştiriyor
Öğretmenler için Mesleki Gelişim Sertifika Programı düzenleniyor
Öğretmenler için Mesleki Gelişim Sertifika Programı düzenleniyor
Yeni ikamet izinleri ve vizeler tüzüğü
Yeni ikamet izinleri ve vizeler tüzüğü
Özersay: "Koşullar aynı, değişen bir şey yok"
Özersay: "Koşullar aynı, değişen bir şey yok"
Çavuşoğlu dün KKTC'ye geldi
Çavuşoğlu dün KKTC'ye geldi
Hava durumu
Hava durumu
Akpınar, ünlü oyuncu İlker Ayrık ve beraberindeki ekibi kabul etti
Akpınar, ünlü oyuncu İlker Ayrık ve beraberindeki ekibi kabul etti

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim