YDP'den eleştiri...

Zaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, “KIB-TEK adına, Enerji bakanı ile, EL- SEN Başkanı arasında dün imzalanmış bulunan 4 maddelik yatırım protokolü, hükümetin, ülkeyi yönetme iradesinin’e devri anlamına gelmektedir. Aynı zamanda hükümetin sendikaya karşı ne kadar aciz kaldığını da göstermektedir” iddiasında bulundu.

KIB- TEK' e yapılacak yatırım kararının sadece hükümeti ilgilendirdiğini, asla sendikanın görev alanına girmediğini belirten Zaroğlu, hükümetin kapıya dayanan grevi önleyebilmek adına kendisinde olan gücü ve iradeyi sendikaya devrettiğini öne sürdü.