banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1121
ALTIN
470.211
DOLAR
7.8104
STERLİN
10.1094
EURO
9.1161
Rotasyona girelim tam maaş alalım, öylemi!
Rotasyona girelim tam maaş alalım,...
Hukuksuzluğun mazereti olmaz Tolga Atakan
Hukuksuzluğun mazereti olmaz Tolga Atakan
Seçimden önce PCR testi yapılmalı
Seçimden önce PCR testi yapılmalı
İki yüzlülükler tavan yaparsa
İki yüzlülükler tavan yaparsa
banner376

YDP'den Anayasa değişikliği için kampanya "YETMEZ AMA EVET"

 Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 11 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte gerçekleştirilecek olan tek maddelik Anayasa değişikliği referandumu için “yetmez ama evet” kampanyası başlatacağını açıkladı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 14:42
YDP'den Anayasa değişikliği için kampanya "YETMEZ AMA EVET"
banner337
banner351

 Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 11 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte gerçekleştirilecek olan tek maddelik Anayasa değişikliği referandumu için “yetmez ama evet” kampanyası başlatacağını açıkladı.

YDP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı yaptığı yazılı açıklamada, 18 ay önce Meclis’te DP ile birlikte 4 maddelik bir Anayasa değişiklik önergesini gündeme getirdiklerini ancak yeterli imzaya ulaşamadıklarını hatırlattı.

“Dokunulmazlıkların kaldırılması, Meclis İç Tüzüğü’nün değiştirilmesi ve yargıda reform içeren bu değişikliklere YDP ve DP dışında diğer siyasi partilerin destek vermemesinden büyük üzüntü duymuştuk.” diyen Arıklı, istedikleri Anayasa değişikliklerinden sadece yargıç sayısı ile ilgili bir değişikliğin referanduma sunulacak olmasının yetersiz olmasına rağmen gerekli bir değişiklik olduğunun altını çizdi.

banner341
Arıklı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“’Geciken adalet adalet değildir’ ilkesinden hareketle yüksek yargının daha hızlı çalışabilmesi için yargıç sayısının artırılması son derece gereklidir. 

Bu amaçla YDP olarak biz, Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına ek olarak ‘yetmez ama evet’ kampanyası başlatıyoruz. Bütün ilçelerdeki seçim komitelerimiz bu Anayasa değişikliği için ayrı bir kampanya yürütecek ve bu değişikliğin niçin gerekli olduğunu halka anlatacaktır.

YDP iktidarında daha geniş kapsamlı bir Anayasa değişikliği için şimdiden halkımıza söz veriyor, tek maddelik bu değişiklik için ‘yetmez ama evet’ diyoruz...”

banner360
Anahtar Kelimeler:
Yeniden Doğuş Partisi (YDP)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EL-SEN Teknecik'te eylem yapacak
EL-SEN Teknecik'te eylem yapacak
Özyiğit:" Yükseköğrenimde yüz yüze eğitim için gereken yapılmalı"
Özyiğit:" Yükseköğrenimde yüz yüze eğitim için gereken yapılmalı"
Erhürman: Cumhurbaşkanı sporun da gailesini çekmeli!
Erhürman: Cumhurbaşkanı sporun da gailesini çekmeli!
YOL ÇALIŞMASI DUYURU!
YOL ÇALIŞMASI DUYURU!
Bir haftada 58 kaza, 33 yaralı
Bir haftada 58 kaza, 33 yaralı
Amansız Hastalığa yenik düştü
Amansız Hastalığa yenik düştü
Denktaş: “Sağlıkta müşterek bir çalışma içerisine girilemedi”
Denktaş: “Sağlıkta müşterek bir çalışma içerisine girilemedi”
Su temin projesinin onarımında sona gelindi
Su temin projesinin onarımında sona gelindi
ABD Başkanlık Seçimleri: Anketlerde hangi aday önde görünüyor?
ABD Başkanlık Seçimleri: Anketlerde hangi aday önde görünüyor?
Aytuğ Türkkan’dan şok istifa kararı
Aytuğ Türkkan’dan şok istifa kararı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim