YDP'de sular durulmuyor

Ergün Yahat

Hükümetin küçük ortağı olan Yeniden Doğuş Partisi (YDP)'de yarın işler karşıyor. Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Bertan Zaroğlu yarın öğleden sonra partisinden istifa edecek. Gazetemize ulaşan lefkoşa ilçesinin bir örgüt başkanı sadece Zaroğlu istifasını açıklamasının üzerine kendisine destek veren 157 kişinin de istifa dilekçelerinin hazır olduğu öğrenildi .Parti içerisinde büyük bir oy potansiyeline sahip olan Bertan Zaroğlunun 3 saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise tüm soru işaretlerini cevaplıyor.

Bertan Zaroğlu'nun paylaşımı aynen şöyle;

"Efendi

Senin bu yıl sonuna kadar 12.500 üye



Biri sizi bir defa aldatırsa suç onundur; ikinci defa aldatırsa bilin ki suç sizindir.

-Sarah Bernhardt"