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YDP'de sular durulmuyor

Yeniden Doğuş Partisi Milletvekili olan Bertan Zaroğlu'nun istifa edeceğine yönelik iddiaları sosyal medyaya çığ gibi büyümeye devam ediyor.

09 Mayıs 2021 Pazar 15:43
YDP'de sular durulmuyor
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Ergün Yahat 
Hükümetin küçük ortağı olan Yeniden Doğuş Partisi (YDP)'de yarın işler karşıyor. Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Bertan Zaroğlu  yarın öğleden sonra partisinden istifa edecek. Gazetemize ulaşan lefkoşa ilçesinin bir  örgüt başkanı sadece Zaroğlu istifasını açıklamasının üzerine  kendisine destek veren 157 kişinin de istifa dilekçelerinin hazır olduğu öğrenildi .Parti içerisinde büyük bir oy potansiyeline sahip olan Bertan Zaroğlunun 3 saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise tüm soru işaretlerini cevaplıyor.

Bertan Zaroğlu'nun paylaşımı aynen şöyle;

"Efendi 
Senin bu yıl sonuna kadar 12.500 üye 

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üç günde 3800 imza işine benzemesin ?
Biri sizi bir defa aldatırsa suç onundur; ikinci defa aldatırsa bilin ki suç sizindir. 
-Sarah Bernhardt"

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Anahtar Kelimeler:
YDPBertan ZaroğluKktcErhan ArıklıIstifa
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