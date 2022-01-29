YDP'de seçim sonrası istifalar devam ediyor

YDP'DE SEÇİM SONRASI İSTİFALAR DEVAM EDİYOR

Ergün YAHAT

Milletvekilliği genel seçimleri sonrasında seçimlerde beklenenin altında oy alan YDP'de İstifalar devam ediyor MYK üyesi ve gecen seçimlerde Gazimağusa milletvekili adayı olan Habibe Çetin KIBRIS MANŞET'e yaptığı açıklama. Zorunlu açıklama , Sevgili arkadaşlarım ben Emlak sektöründe kendi işimin zirvesinde iken, bana gelen bir teklif üzerine toplumun çıkar ve menfaatlerini koruyacak çalışmaları yeniden doğuş Partisi içerisinde yapabileceğimi düşündüğümden dolayı topluma hizmet etmek için yeniden doğuş partisine katıldım.Mensubu olduğum YDP partisine Parti Meclisine sonrasında MYK üyeliğine seçildim.Partimin üyeleri tarafından 3.sıradan millet vekili adaylığına layık görüldüm.Şahsima verilen değer ve güç ile erken genel seçimlerde var gücümüzle çalıştık.Genel seçimlerde sahalarda kadını, erkeği yeniden doğuş Partisi için çalışan dava arkadaşlarım, inanarak umut eden halkımız, soğuk demeden yağmur demeden,emek harcayanlar ,yanlış işletilen yönetim kadrosunda bulunduğum için emeklerinize ihanet edilen, ben merkezci yönetim kadrosunda ,artık bu günahın yükünü tasiyamayacağim bu görevlerimin hepsinden üzülerek ayrılıyorum. Fikirlerini özgürce beyan edemeyen, çözüm üretemeyen ,seçilmişlerle değil atanmışlarla bu yolu yürümeye çalışan yönetim degismedikten sonra yeniden bir kadrolaşmaya gecemeyecemizden dolayı zorunlu olarak YDP partisinden ve tüm görevlerinden istifa etmek durumundayım.