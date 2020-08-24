YDP: “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin kararlarına uyacağız”

YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, parti olarak kalabalık kitlelerle yaptıkları açık hava toplantılarında da Üst Kurul’un kararlarına azami ölçüde uyacaklarını ve “gönüldaşlarını da bu konuda gereken hassasiyeti göstermeleri konusunda uyaracaklarını” kaydetti.
Zaroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, parti olarak kalabalık kitlelerle yaptıkları açık hava toplantılarında da Üst Kurul’un kararlarına azami ölçüde uyacaklarını ve “gönüldaşlarını da bu konuda gereken hassasiyeti göstermeleri konusunda uyaracaklarını” kaydetti.