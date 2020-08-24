YDP: “Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin kararlarına uyacağız”

YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, parti olarak kalabalık kitlelerle yaptıkları açık hava toplantılarında da Üst Kurul’un kararlarına azami ölçüde uyacaklarını ve “gönüldaşlarını da bu konuda gereken hassasiyeti göstermeleri konusunda uyaracaklarını” kaydetti.

Zaroğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Buna göre toplantılarımızda sarılıp tokalaşmaya son verilecek ve selamlaşma geleneklerimize uygun bir şekilde uzaktan yapılacaktır. İsteyen herkese tarafımızdan maske verilecek, toplantılarda dezenfekte ilaçları bulundurulacak ve en önemlisi de oturuş ve duruşlarda mesafe kurallarına uyulacaktır.”