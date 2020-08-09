YDP bugün olağanüstü kurultaya gidiyor

YDP’den verilen bilgiye göre, saat 11.00’de Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak kurultayda herhangi bir seçim yapılmayacak, sadece tüzük değişiklikleri onaylanacak.

YDP Tüzüğü’ne geçici bir madde eklenerek, Parti Meclisi üye sayısı artırılarak, 175’e çıkarıldı.

YDP’nin seçimli 3. olağan kurultayı Mart 2021 de yapılacak.



