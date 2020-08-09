YDP bugün olağanüstü kurultaya gidiyor

YDP’den verilen bilgiye göre, saat 11.00’de Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak kurultayda herhangi bir seçim yapılmayacak, sadece tüzük değişiklikleri onaylanacak.
YDP’nin seçimli 3. olağan kurultayı Mart 2021 de yapılacak.
Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) “Ver Elini Saray” sloganı ile düzenlediği olağanüstü kurultayı bugün yapılıyor.
YDP’den verilen bilgiye göre, saat 11.00’de Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak kurultayda herhangi bir seçim yapılmayacak, sadece tüzük değişiklikleri onaylanacak.
YDP’nin seçimli 3. olağan kurultayı Mart 2021 de yapılacak.