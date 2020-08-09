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YDP bugün olağanüstü kurultaya gidiyor

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) “Ver Elini Saray” sloganı ile düzenlediği olağanüstü kurultayı bugün yapılıyor.

09 Ağustos 2020 Pazar 11:03
YDP bugün olağanüstü kurultaya gidiyor
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YDP’den verilen bilgiye göre, saat 11.00’de Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak kurultayda herhangi bir seçim yapılmayacak, sadece tüzük değişiklikleri onaylanacak.

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YDP Tüzüğü’ne geçici bir madde eklenerek, Parti Meclisi üye sayısı artırılarak, 175’e çıkarıldı.

YDP’nin seçimli 3. olağan kurultayı Mart 2021 de yapılacak.


 

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Son Güncelleme: 09.08.2020 11:16
Anahtar Kelimeler:
Ver Elini SarayYDP
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