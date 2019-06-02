YDP bayramlaşmalar  yapılacak

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Merkezi’nde bayramın birinci günü saat 12:30’da bayram tebrikleri kabul edilecek.

YDP tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, parti yetkilileri, bayramın birinci günü önce Cumhurbaşkanlığı’ndaki daha sonra Ortaköy Alay Gazinosundaki bayramlaşmalara katılarak Cumhurbaşkanı ve Komutanların bayramını kutlayacak.

Parti içi bayramlaşmalar çerçevesinde Lefkoşa İlçesinde saat 14:00’te, Girne İlçesinde saat 15:00’te, İskele’de saat 18:00’de ve Gazimağusa’da saat 19.30’da bayramlaşma olacak.



Bayramın ikinci günü ise önce saat 18:00’de Güzelyurt'ta, saat 19.30 da ise Lefke ilçesinde bayramlaşma yapılacak.İlçelerdeki bayramlaşmalara Genel Başkan Erhan Arıklı dahil tüm parti yetkilileri katılacak.Açıklamada tüm halkın bayramı da kutlandı.