banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
YDP’de bitmeyen kavga!
YDP’de bitmeyen kavga!
Başkanlık sistemi ama nasıl!
Başkanlık sistemi ama nasıl!
Cumhurbaşkanı ve Başbakan buraları ziyaret etmeli
Cumhurbaşkanı ve Başbakan buraları ziyaret...
Ekmek yapmak için un gerekir
Ekmek yapmak için un gerekir
banner376
Flaş Haber
Taşkınköy’de intihar!
Kapat

YDP Başkanlık Divanında görev değişikliği

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Başkanlık Divanı’ndan iki kişiyi görevden aldı, bir kişi atadı.

17 Şubat 2021 Çarşamba 17:45
YDP Başkanlık Divanında görev değişikliği
banner337
banner351

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Başkanlık Divanı’ndan iki kişiyi görevden aldı, bir kişi atadı.

YDP’den yayınlanan bildiriye göre, Arıklı Genel Başkan Yardımcısı olarak Başkanlık Divanı üyeliği yapan Ahmet Yönlüer ve Bülent Kaya’yı görevden aldı ve Parti Kurucu Üyesi Orhan Hunç’u Genel Başkan Yardımcısı olarak Başkanlık Divanı üyeliğine atadı.

banner341

Erhan Arıklı konuyla ilgili olarak Partinin basın birimi aracılığıyla yaptığı açıklamada, bu değişimin bir bayrak değişimi olduğunu söyledi ve  “Önümüzdeki Kurultaya kendi ekibimle hazırlanmak istiyorum. Başkanlık Divanından almak zorunda kaldığımız arkadaşlara çok teşekkürlerimi iletiyorum” dedi

banner360
Son Güncelleme: 17.02.2021 18:11
Anahtar Kelimeler:
Başkanlık DivanıErhan ArıklıYeniden Doğuş Partisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“KKTC Sağlık Sorunları Çözüm Önerileri” konusu online olarak GAÜ'de konuşuldu
“KKTC Sağlık Sorunları Çözüm Önerileri” konusu online olarak GAÜ'de konuşuldu
5+BM gayri resmi görüşme öncesi hazırlık toplantısı gerçekleşti
5+BM gayri resmi görüşme öncesi hazırlık toplantısı gerçekleşti
DAÜ 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi mezuniyet törenleri yapıldı
DAÜ 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi mezuniyet törenleri yapıldı
Özersay: “Özel sektörün rahatlaması maliye gelirini rahatlatır; memur maaşları ödenir hale gelir”
Özersay: “Özel sektörün rahatlaması maliye gelirini rahatlatır; memur maaşları ödenir hale gelir”
Kaplıca kavşağı ile Büyükkonuk arasındaki yol trafik akışına açıldı
Kaplıca kavşağı ile Büyükkonuk arasındaki yol trafik akışına açıldı
Turizm taşımacılarından katkı talebi
Turizm taşımacılarından katkı talebi
Emekli Piyade Albay Engin Naşit hayatını kaybetti
Emekli Piyade Albay Engin Naşit hayatını kaybetti
Taşkınköy’de intihar!
Taşkınköy’de intihar!
Meteoroloji uyardı!
Meteoroloji uyardı!
Saner gündemi değerlendirdi
Saner gündemi değerlendirdi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim