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YDP adayını yarın belirleyecek

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Parti Meclisi yarın saat 19.00’da Sanayi Odası Konferans Salonunda toplanarak MYK’nın Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili önerisini görüşecek.

YDP adayını yarın belirleyecek

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Parti Meclisi yarın saat 19.00’da Sanayi Odası Konferans Salonunda toplanarak MYK’nın Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili önerisini görüşecek.

20 Ocak 2020 Pazartesi 14:08
YDP adayını yarın belirleyecek

Yeniden Doğuş Partisi'nden yapılan açıklamada, YDP MYK’sının daha önce toplanarak Parti Genel Başkanı Erhan Arıklı’yı Cumhurbaşkanı Adayı olarak Parti Meclisine önerme kararı aldığı belirtildi. 
Parti Meclisi toplantısı öncesi konuşan Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz bu seçimlerin KKTC açısından çok önemli bir seçim olduğunu, bu seçimlerde KKTC’ye inanlarla, federasyon taraftarları arasında geçen iki zihniyetin mücadelesi olacağını söyledi.

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Büyükyılmaz sözlerine şöyle devam etti: 
“YDP Parti Meclisi bundan bir yıl önce Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adayı ile yarışma kararı almıştı. Buna rağmen sağda birlik ve çatı adayı için yoğun bir çalışma yaptık. Ama bu çabalarımız karşılıksız kaldı. Bu noktadan sonra durum değerlendirmesi yapan MYK’mız, Cumhurbaşkanlığı için en iddialı adayını sahaya sürme yönünde bir karar aldı. Sayın Genel Başkan’ımızın adaylığını açıklayan diğer adaylardan çok daha fazla avantajları var. Parti Meclisimizin de MYK kararı doğrultusunda karar alacağını tahmin ediyoruz. Parti Meclisimizin kararından sonra derhal sahaya çıkacağız. Hedef adayımızı ikinci tura taşımak olacak…”
 

Son Güncelleme: 20.01.2020 17:16
Anahtar Kelimeler:
Ydp Cumhurbaşkanı Adayı
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