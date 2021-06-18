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YDP Ada Gençlik Kolları Belediye Başkanı İsmail Arter’in Babalar Gününü kutladı

Yeniden Doğuş Partisi Ada Gençlik Kolları’ndan bir heyet Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek hem plaket takdim etti hem de Babalar Günü’nü kutladı.

18 Haziran 2021 Cuma 15:28
YDP Ada Gençlik Kolları Belediye Başkanı İsmail Arter’in Babalar Gününü kutladı
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Ziyarette YDP Ada Gençlik Kolları Başkanı Erşah Sabit Yılmaz ile yönetimden Eyüp Karademir ile YDP Gazimağusa Gençlik Kolları Başkanı Kemal Koçak ve YDP Kadın Kolları üyesi Keriman Bolat hazır bulundu.

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Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, babalar gününe denk gelen bir günde kendisini ziyaret eden YDP Gençlik ve Kadın Kolları ile YDP Ada Gençlik Kolları ile ülke siyaseti, pandemi süreci, ekonomik koşullarla ilgili konuşmak ve gençlerin ve kadın kollarının bu konjonktürde fikirlerini almanın önemli olduğunu söyledi. Gençlerin kendisinin Babalar Günü’nü kutladıkları için de teşekkür eden Başkan Arter, zamanın su gibi aktığını, dünün çocuklarının bugünün gençleri, bugünün gençlerinin ise yarının büyükleri olduğunu,  onlarla değerlendirme yapmanın önemli olduğunu ifade etti.

YDP Ada Gençlik Kolları Başkanı Erşah Sabit Yılmaz ise, Başkan İsmail Arter’in kendilerini kabul ettiği için teşekkür ederek, Babalar Günü’nde hiçbir siyasi parti teşkilatı ayırmadan adanın dört bir yanında Babalar Günü’nü kutladıklarını, babalara verilen değerin 1 gün değil her gün anlamlı olması dileklerinde bulundu.

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