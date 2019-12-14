YDP: “Acil öğrenci affına ihtiyaç var”

Önder konuyla ilgili açıklamasında, ülkeye öğrenci getiren, aracı-komisyoncu denilen ve her getirdiği öğrenci üzerinden komisyon alan kişilerin sektörü tehlikeye sokan unsurlardan bir tanesi olduğunu kaydetti. Önder, “Çünkü kontrolsüz bir şekilde çalışan bu aracı-komisyoncular ülkemizi AB ülkesi olarak tanıtmakta ve okuma ve çalışma imkânına sahip bir ülke olarak pazarlamakta, böylece öğrencileri yanıltmaktadırlar” denildi.



Önder, şöyle devam etti:

“Çalışıp-okuma ümidiyle adaya gelen ve üniversite harcını yatıramayan bu öğrenciler bir müddet sonra kaçak işçi statüsüyle çeşitli işlerde çalışmaya başlamaktadırlar. Ve böylece 3 önemli riski ülkemize taşımışlardır. Bunlar, güvenlik riski, sağlık riski ve uyuşturucu riski.olarak teklifimiz hükümetimizin harçlarını yatıramayıp kaçak duruma düşen bu öğrenciler için bir defaya mahsus af çıkartması ve üniversitelerinin kayıt ücreti affı ile bu öğrencilere okula kaydetmesinin sağlanmasıdır. Hükümetimizi bu konuda acil önlem almaya davet ediyoruz”



