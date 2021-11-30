YDP 5 Aralık’ta milletvekili adaylarını tanıtacak

YDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, “Aday Adayı Tanıtım Şöleni”nde folklor ekipleri ve sanatçılar da yer alacak.
YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk konuyla ilgili açıklamasında şunları belirtti:
Son Güncelleme: 30.11.2021 18:09
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 5 Aralık Pazar günü saat 14.00’te Atatürk Spor Salonunda milletvekili adaylarını tanıtacak.
YDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, “Aday Adayı Tanıtım Şöleni”nde folklor ekipleri ve sanatçılar da yer alacak.
YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk konuyla ilgili açıklamasında şunları belirtti: