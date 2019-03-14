YDP, 24 Mart tarihinde Tüzük Kurultayı yapma kararı aldı

YDP, 24 MART TARİHİNDE TÜZÜK KURULTAYI YAPMA KARARI ALDI



Yeniden Doğuş Partisi Parti Meclisi, dün akşam toplanarak, 24 Mart tarihinde Tüzük Kurultayı yapma kararı aldı.



BÜYÜKYILMAZ



YDP’den verilen bilgiye göre, YDP Parti Meclisi toplantısında konuşan Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz, YDP’nin her geçen gün büyüdüğünü ve bu konuda genel bir kanaat oluştuğunu söyledi.



Büyükyılmaz, 17 Mart tarihinde İskele’de yapılacak “Milli Birlik Şöleni”nin önemli olduğunu söyleyerek, “Lütfen 17 Mart tarihinde İskelede buluşalım ve dostlara güven, düşmanlarımıza korku salalım” dedi.



ZAROĞLU



Lefkoşa Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Bertan Zaroğlu da yaptığı konuşmada, tüzük değişikliğinin önemine vurgu yaparak, YDP’nin artık iktidara aday bir parti olduğunu, bu partinin tüzüğünün ve o tüzüğe bağlı olarak yönetmeliklerin süratle çıkarılmasını istedi.



Zaroğlu, “YDP bir umut partisi oldu. Bu halkın umudunu kırmamak için her alanda kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Aksi taktirde büyük umutlarla ve vaatlerle iktidara gelen bazı partilerden bir farkımız kalmaz” dedi.



ARIKLI



Toplantıda konuşan Genel Başkan Erhan Arıklı da; “Mart sonuna kadar 7500 üye demiştik. Şu anda ancak 6000’e ulaştığımızı görüyorum. Hedefin uzağındayız. Başarısızlık bize yakışmaz. Bu konuyu MYK’mızda değerlendireceğiz. Gerekirse hedeften uzak kalan ilçe başkanlarımızın istifasını isteyeceğiz” diye konuştu.



Arıklı, YDP’nin Meclisteki muhalefetine de değinerek; “Muhalefeti öğrendik. Etkili muhalefetin ne olduğunu herkese gösterdik. Şimdi sıra iktidar olmaya geldi” dedi.



Terör örgütüne üye olduğu gerekçesi ile tutuklanan Bengül Garginsu olayı bulunduğunu söyleyen Arıklı, “Başbakan bir hukukçu olduğu için son derece dikkatli bir üslup ile konunun yargıya taşındığını ve yargıya müdahale anlamına gelebilecek açıklamalardan uzak olunması gerektiğini söyledi. Buna rağmen gerek kendi partisinin içinden ve gerekse devletin başındaki Cumhurbaşkanından yargıya müdahale var” iddiasında bulundu.



Parti Meclisi toplantısı, ilçe başkanlarının aylık faaliyet raporlarını sunmasından sonra dilek ve temennilerle sona erdi.