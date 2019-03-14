Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102193
ALTIN
227.709
DOLAR
5.4680
STERLİN
7.2430
EURO
6.1788
Gümrüksüz araç ile yakalandı
GÜMRÜKSÜZ ARAÇ İLE YAKALANDI
Kayıp iki kişi aranıyor
KAYIP İKİ KİŞİ ARANIYOR
Sevgilisini yumrukladı yerlerde sürükledi
SEVGİLİSİNİ YUMRUKLADI YERLERDE SÜRÜKLEDİ
Hayali öğrenci meselesi zanlıları teminata bağlandı
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
banner307

YDP, 24 Mart tarihinde Tüzük Kurultayı yapma kararı aldı

YDP, 24 Mart tarihinde Tüzük Kurultayı yapma kararı aldı

14 Mart 2019 Perşembe 14:00
YDP, 24 Mart tarihinde Tüzük Kurultayı yapma kararı aldı

YDP, 24 MART TARİHİNDE TÜZÜK KURULTAYI YAPMA KARARI ALDI


Yeniden Doğuş Partisi Parti Meclisi, dün akşam toplanarak, 24 Mart tarihinde Tüzük Kurultayı yapma kararı aldı.

BÜYÜKYILMAZ

YDP’den verilen bilgiye göre, YDP Parti Meclisi toplantısında konuşan Genel Sekreter Turan Büyükyılmaz, YDP’nin her geçen gün büyüdüğünü ve bu konuda genel bir kanaat oluştuğunu söyledi.

Büyükyılmaz, 17 Mart tarihinde İskele’de yapılacak “Milli Birlik Şöleni”nin önemli olduğunu söyleyerek, “Lütfen 17 Mart tarihinde İskelede buluşalım ve dostlara güven, düşmanlarımıza korku salalım” dedi.

ZAROĞLU

Lefkoşa Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Bertan Zaroğlu da yaptığı konuşmada, tüzük değişikliğinin önemine vurgu yaparak, YDP’nin artık iktidara aday bir parti olduğunu, bu partinin tüzüğünün ve o tüzüğe bağlı olarak yönetmeliklerin süratle çıkarılmasını istedi.

Zaroğlu, “YDP bir umut partisi oldu. Bu halkın umudunu kırmamak için her alanda kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Aksi taktirde büyük umutlarla ve vaatlerle iktidara gelen bazı partilerden bir farkımız kalmaz” dedi.

ARIKLI

Toplantıda konuşan Genel Başkan Erhan Arıklı da; “Mart sonuna kadar 7500 üye demiştik. Şu anda ancak 6000’e ulaştığımızı görüyorum. Hedefin uzağındayız. Başarısızlık bize yakışmaz. Bu konuyu MYK’mızda değerlendireceğiz. Gerekirse hedeften uzak kalan ilçe başkanlarımızın istifasını isteyeceğiz” diye konuştu.

Arıklı, YDP’nin Meclisteki muhalefetine de değinerek; “Muhalefeti öğrendik. Etkili muhalefetin ne olduğunu herkese gösterdik. Şimdi sıra iktidar olmaya geldi” dedi.

Terör örgütüne üye olduğu gerekçesi ile tutuklanan Bengül Garginsu olayı bulunduğunu söyleyen Arıklı, “Başbakan bir hukukçu olduğu için son derece dikkatli bir üslup ile konunun yargıya taşındığını ve yargıya müdahale anlamına gelebilecek açıklamalardan uzak olunması gerektiğini söyledi. Buna rağmen gerek kendi partisinin içinden ve gerekse devletin başındaki Cumhurbaşkanından yargıya müdahale var” iddiasında bulundu.

Parti Meclisi toplantısı, ilçe başkanlarının aylık faaliyet raporlarını sunmasından sonra dilek ve temennilerle sona erdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı: “Gemimiz su alıyor. toplumsal psikolojimiz giderek bozuluyor. İlk iş ciddi nüfus sayımı”
Akıncı: “Gemimiz su alıyor. toplumsal psikolojimiz giderek bozuluyor. İlk iş ciddi nüfus sayımı”
Hala Sultan Camii ibadete açıldı
Hala Sultan Camii ibadete açıldı
KAMU-İŞ Başkanı Serdaroğlu: “Hükümete sarı kart gösteriyoruz… Bizi kırmızı kart göstermeye zorlamayın”
KAMU-İŞ Başkanı Serdaroğlu: “Hükümete sarı kart gösteriyoruz… Bizi kırmızı kart göstermeye zorlamayın”
İŞAD Başkanı Enver Mamülcü oldu
İŞAD Başkanı Enver Mamülcü oldu
Sendikal Platform, mahkemeler önünde açıklama yaptı
Sendikal Platform, mahkemeler önünde açıklama yaptı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Yerel Yönetimler işbirliği yapıyor
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Yerel Yönetimler işbirliği yapıyor
Tepebaşı’nda haftasonu lale festivali var
Tepebaşı’nda haftasonu lale festivali var
KAMU-İŞ, Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’na karşı bugün tam gün uyarı grevinde
KAMU-İŞ, Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’na karşı bugün tam gün uyarı grevinde
Döviz kurları
Döviz kurları
Gökhan Naim'in cinayetinde yeni gelişme..
Gökhan Naim'in cinayetinde yeni gelişme..

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim