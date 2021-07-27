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YBB Başkanı Mustafa Zurnacılar halkına çağrı yaptı

​​​​​​​( MHA- 27-07-2021 ) MHA WEB TV’de yayınlanan Togay Menekşeli’nin hazırlayıp sunduğu programa katılan Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar bölgedeki vaka artışları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

27 Temmuz 2021 Salı 17:09
YBB Başkanı Mustafa Zurnacılar halkına çağrı yaptı

YBB Başkanı Zurnacılar, 24 Mart 2020 tarihinde başlayan pandemi sürecinin halen daha devam ettiğini, yerel yönetimler olarak üst düzey tedbirler alınarak devam etsede bireysel olarak yapılacak tedbirler ön plana çıktığını, bu dönemde Delta Varyantının çıkmış olmasından ötürü bulaşın hızlı ilerlediğini ifade etti.

Polis Emniyet Güçleri, Kaymakamlık, Sivil Savunma,  Sağlık Bakanlığı ekipleri ile oluşturdukları komiteler olduğunu belirten Zurnacılar, Sağlık Üst kurulunun aldığı kararlarda Belediyelerin tam yetki aldığını ve bu büyük sorumluluğu alabilecek belediyelerden birtaneside Yeniboğaziçi Belediyesi olduğunu belirtti. Daha sonra ise Zabıta ekiplerine takviye yapılarak denetim ve kontollerin sıklaştırıldığını söyledi.

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Son dönemlerde Yeniboğaziçi’nde artan vakalar konusuna değinen Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Zurnacılar, Yaklaşık 8 köyde toplam 20’yi geçmeyecek şekilde Covid-19 hastası olduğunu, temaslı sayısının 100’den fazla olduğunu  bundan dolayı halkına çağrı yaparak, “ Lütfen! Temaslı olan herkes kendini güvenli ortamda izole etsin” dedi.

Daha sonra ise aşılama ve antigen test konusunan değinen YBB Başkanı Zurnacılar, Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı test sayılarındaki artışa bakıldığında Yeniboğaziçi’nde 1 buçuk ayda yaklaşık 3 bin antigen testi yapıldığını, ayrı yeten Gazimağusa Devlet Hastanesi ile istişare halinde olup PCR testlerinin de yapıldığını söyledi. Test ve denetimlerin artırılması sonucu 3. bir kapanmadan uzak olunacağını dile getirdi.

Zurnacılar haftada belirli günler içerisinde yapılan antigen testleri Sağlık Bakanlığının titiz çalışmaları sonucu artırılan testlerden dolayı haftanın hergünün de yapıldığını belirtti. Daha sonra ise aşılama konusuna değinen YBB Başkanı Zurnacılar Sağlık Üst Kurulunun aldığı kararlar ve Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği yaş kritirlerine bakıldığı zaman 50 yaş ve üstü kişilerin aşılamalarının %90’ının aşılandığını ifade etti. (MHA)

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