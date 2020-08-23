Yazar Hasan Çakmak’tan DAÜ’ye ziyaret

Kıbrıslı Türk Gazeteci ve Yazar Hasan Çakmak, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu’na nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Söz konusu nezaket ziyareti, 19 Ağustos 2020 Çarşamba günü, saat 09:30’da, Doç. Dr. İşçioğlu’nun makamında gerçekleşti. Gazeteci ve yazar Hasan Çakmak, nezaket ziyaretinde Doç. Dr. İşçioğlu’na yeni görevinde başarılar diledi. Doç. Dr. İşçioğlu da Çakmak’a ziyareti ve başarı dilekleri için teşekkür etti. Birçok uluslararası ödül sahibi olan Kıbrıslı Türk gazeteci ve yazar Hasan Çakmak, Doç. Dr. İşçioğlu’na “Yol” adlı kitabını takdim etti. Çakmak’ın kaleme aldığı ve ilk kez 2019 yılının Temmuz ayında okurlarla buluşan seyahatname türünde yazılmış “Yol” kitabında, yazarın kültür-sanatla ilgili aldığı davetler sonucu gittiği 9 ülke ve 9 şehirle ilgili gözlemleri yer alıyor.