Yazar Chimene Suleyman DAÜ İletişim Fakültesi’nde seminer verdi

DAÜ Rektörü’ne Ziyaret
Ünlü yazar Chimene Suleyman, seminer öncesinde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı makamında ziyaret etti. Söz konusu ziyarette, DAÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Metin Ersoy ile Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hanife Aliefendioğlu da yer aldı. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Osam, hayatını New York’ta sürdürmekte olan ünlü yazar Chimene Suleyman’a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelerek DAÜ İletişim Fakültesi’nde gerçekleştirdiği seminerden dolayı teşekkür etti. Ziyarette, Suleyman’ın kitabı ve gazetecilik çalışmaları konuşuldu. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Chimene Suleyman’a bir DAÜ hatırası da hediye etti.