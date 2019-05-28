Yaz 2019 Karma Resim Sergisi Bugün Lefkoşa’da Açılıyor

YAZ 2019 KARMA RESİM SERGİSİ BUGÜN LEFKOŞA’DA AÇILIYOR
Lefkoşa, 28 Mayıs 19 : Yaz 2019 Karma Resim Sergisi bugün (28 Mayıs Salı) saat 19:00 da Art Gallery Sergi Salonu’nda açılıyor.
Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı ve iş insanı Günay Çerkez tarafından açılacak sergiyi 29 Haziran’a kadar ziyaret etmek mümkün olacak.
Lefkoşa Esnaf ve Zannatkarlar Sanayi Sitesi No.8’deki Art Gallery’deki sergi, hafta içi 10:00-17:00, Cumartesi günleri ise 10:00-13:00 saateleri arasında ziyaret edilebilecek.
(FG)