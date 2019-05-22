Yaz 2019 Karma Resim Sergisi 28 Mayıs’ta Açılacak

22 Mayıs 2019 Çarşamba 13:33
Lefkoşa, 22 Mayıs 19 (.): KKTC, Türkiye, Rusya ve Ukrayna’dan ressamların eserlerinin yer alacağı Yaz 2019 Karma Sergisi 28 Mayıs Perşembe günü açılıyor.
Esnaf ve Zanaatkârlar Sanayi Sitesi Art Gallery’deki serginin açılışı saat 19.00’da yapılacak.
Sergide, Arif Albayrak, Ayşe Rabo. Burçak Midilli Güldoğuş, Dicle Özlüses, Dolgun Dalgıçoğlu, Hare Ergen, Mehmet Sariler, Mehmet Ulubatlı, Mustafa Cihangir, Yasemin Bülent Görgün, Zeki Aksulu, Esra Uysal, Luna Tülay Okan, Redina Vladimir Anatolyevich ve Ekatrina Senayova’nın eserleri yer alacak.
Sergi, 29 Haziran’a kadar sürecek.
(FEZ)