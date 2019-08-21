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Yaz yağmurlarının tarıma etkileri

Yaz yağmurların tarıma etkileri UKÜ’lü akademisyen Prof. Dr. Baktır tarafından değerlendirildi

Yaz yağmurlarının tarıma etkileri

Yaz yağmurların tarıma etkileri UKÜ’lü akademisyen Prof. Dr. Baktır tarafından değerlendirildi

21 Ağustos 2019 Çarşamba 17:15
Yaz yağmurlarının tarıma etkileri

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Baktır, son günlerde yağan yağışların ülkemiz tarımı açısından çok faydalı olduğunu açıkladı.

Prof. Dr. İbrahim Baktır, yaz yağmurlarının sağanağa ve sele dönüşmediği sürece tarımcıların oldukça fazla istediği yağış türü olduğunu belirterek, özellikle bu dönemlerde yağan yağmurların zeytin ve turunçgillerin meyve gelişimi açısından yaşamsal öneme sahip olduğunu bildirdi.

yağmurlarının meyvelerin büyüklüğünü ve kalitesini artırdığına dikkat çeken Prof. Dr. Baktır, “Tarla sebzeciliği için de önemlidir. Toprağın biyolojik, fiziksel ve kimyasal yapısının iyileşmesine olumlu bir etki yaratırlar” şeklinde konuştu.

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Baktır, Kıbrıs’ta Akdeniz ikliminin tam anlamıyla etkin olduğunu aktararak, yaz mevsiminin uzun sürmesinin ve yağışların yok denecek kadar az olmasının tarım ile hayvancılığı olumsuz yönde etkilediğini hatırlattı.

Yeryüzündeki içilebilir kaliteli suyun yaklaşık %75’inin tarımda kullanıldığını dile getiren Prof. Dr. Baktır, “Bu açıdan düşünülürse yağmur suyunun tarımsal üretim açısından ne kadar önemli olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır” dedi. Baktır, yaz yağmurlarının hasadının ya da belirli yerlerde depolanmasının Kıbrıs açısından zaruri kurallardan biri olması gerektiğini kaydetti.

Baktır, yaz yağmurlarının genellikle beklenmedik anlarda geldiğini ve çoğu kez metre kareye düşen yağış miktarının fazla olduğunu söyledi. Kıbrıs’ta yağışların doluya dönüşmesinin sık görülen bir durum olduğunu da dile getiren İbrahim Baktır, dolunun ürünlere ve bitkilere önemli ölçüde zarar verdiğini de açıkladı.

Prof. Dr. Baktır, dolunun yağması durumunda ürün kalitesini ve pazar değerini büyük ölçüde düşürdüğünü de aktararak, şöyle devam etti: Dolu zararını önlemenin en etkin yöntemi meyve bahçelerinin üzerini usulüne uygun bir şekilde ağlarla kapatmak ve aynı zamanda sigorta yaptırmaktır.

Anahtar Kelimeler:
Yaz Yağmurları Tarım
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