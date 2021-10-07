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Yaz saati uygulaması ay sonu bitiyor

31 Ekim Pazar günü saat 04.00’te saatler bir saat geri alınacak

07 Ekim 2021 Perşembe 09:30
Yaz saati uygulaması ay sonu bitiyor

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KKTC'de yaz saati uygulaması, 31 Ekim Pazar sona erecek, saatler bir saat geri alınacak.
Yaz Saati Emirnamesi uyarınca 28 Mart 2021 Pazar’dan beri uygulanan yaz saati (ileri saat) uygulaması ay sonu sona erecek.
Emirnameye göre saatler 31 Ekim Pazar günü saat 04.00’te geri alınacak.

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Son Güncelleme: 07.10.2021 10:34
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