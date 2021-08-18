banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Üstüme düşen vazifeyi kusursuz yapıyor muyum?
Üstüme düşen vazifeyi kusursuz yapıyor...
Temaslı takiplerinin aksama nedenleri
Temaslı takiplerinin aksama nedenleri
Bizim kalemimize müdahale etmek kimsenin haddi değildir!
Bizim kalemimize müdahale etmek kimsenin...
184'ü yerel 197 pozitif vaka
184'ü yerel 197 pozitif vaka
banner376

Yaylalı: “Asgari ücret, komisyonun yetkisi dışında olan başka bir koşula bağlanamaz”

18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:30
Yaylalı: “Asgari ücret, komisyonun yetkisi dışında olan başka bir koşula bağlanamaz”

ASGARİ ÜCRET SAPTAMA KOMİSYONU TOPLANTISI TAMAMLANDI

YAYLALI: “DEVLET TARAFI ASGARİ ÜCRETE BRÜT 4 BİN 884, NET 4 BİN 249 TL OLACAK ŞEKİLDE YÜZDE 11 ORANINDA ARTIŞ YAPILMASI ŞEKLİNDE SOMUT ÖNERİ SUNDU AMA REDDEDİLDİ”

Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Erman Yaylalı, asgari ücretin, komisyonun yetkisi dışında olan başka bir koşula bağlanamayacağını kaydetti.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplantısı tamamlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre toplantı sonrası açıklama yapan Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı, devlet tarafı asgari ücrete brüt 4 bin 884, net 4 bin 249 TL olacak şekilde yüzde 11 oranında artış yapılması şeklinde somut öneri sunduğunu belirtti. 

banner341
Bu önerinin toplantıda bulunan 4 devlet temsilcisinin olumlu oyuna karşılık 3 işçi ve 5 işveren temsilcisinin oyu ile reddedildiğini kaydeden Yaylalı, “Belirlenecek asgari ücret, komisyonun yetkisi dışında olan başka bir koşula bağlanamaz” dedi.

Yaylalı’nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere bugün üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz toplantıda yapılan müzakereler çerçevesinde devlet tarafı asgari ücrete brüt 4 bin 884, net 4 bin 249 TL olacak şekilde yüzde 11 oranında artış yapılması şeklinde somut öneri sunmuştur. Bu öneri, toplantıda bulunan 4 devlet temsilcisinin olumlu oyuna karşılık 3 işçi ve 5 işveren temsilcisinin oyu ile reddedilmiştir.

Bu öneri sonrasında toplantıya verilen kısa arada işçi ve işveren tarafı ortak bir değerlendirme yaparak, hiçbir işletme kapsam dışında bırakılmayacak şekilde, sosyal sigorta yatırımlarına yapılan yüzde 11’lik işveren katkısının devlet tarafından karşılanması ve asgari ücretin brüt 4 bin 970 TL yapılması( her iki önerinin aynı anda yürürlüğe girmesi koşulu ile) önerisini getirmiştir. Önerilerden herhangi birinin tek başına geçerli olmayacağına özellikle vurgu yapılmıştır.

Devlet tarafı temsilcileri bu karara, asgari ücretin belirlenmesinin, komisyonun yetkisi dışında olan bir başka koşula (sosyal sigorta işveren katkılarının devlet tarafından karşılanması) bağlanmasının mümkün olamayacağı gerekçesiyle ret oyu kullanmıştır. Toplantıda görüşülen hususlar ve yapılan öneriler bir tutanak ile kaydedilmiş olup Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Bakanlar Kurulu’nun bilgi ve görüşlerine getirilecektir.”

banner360
Son Güncelleme: 18.08.2021 15:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akdoğan'da yangın
Akdoğan'da yangın
Yarın elektrik kesintisi var
Yarın elektrik kesintisi var
HP Milletvekili Baybars, Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’i ziyaret etti
HP Milletvekili Baybars, Gazimağusa Belediye Başkanı Arter’i ziyaret etti
Hava sıcaklığı hafta boyunca 37-40 derece dolaylarında olacak
Hava sıcaklığı hafta boyunca 37-40 derece dolaylarında olacak
EL-SEN: “Kesintileri devam edecek”
EL-SEN: “Kesintileri devam edecek”
Güney Mesarya’nın altyapı ihtiyaçlarını görüşüldü
Güney Mesarya’nın altyapı ihtiyaçlarını görüşüldü
İskele için zeytin hasat tarihleri açıklandı
İskele için zeytin hasat tarihleri açıklandı
KTTO 58. Olağan Genel Kurulu'nu 28 Ocak'ta yapacak
KTTO 58. Olağan Genel Kurulu'nu 28 Ocak'ta yapacak
Aşı merkezlerinde aşı kartlarına mühür vurdurulabilir
Aşı merkezlerinde aşı kartlarına mühür vurdurulabilir
İskele Belediyesi, İskele PGM’ye yeni bir araç daha hibe etti
İskele Belediyesi, İskele PGM’ye yeni bir araç daha hibe etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim