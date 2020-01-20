banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122752
ALTIN
296.364
DOLAR
5.9053
STERLİN
7.6569
EURO
6.5477
KKTC, Tüm Doktorların Telefon Numaraları
KKTC, Tüm Doktorların Telefon Numaraları
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Gece kulübünde kasti hasardan 3 tutuklu
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Flaş Haber
Lefkoşa’da fuhuşa teşvik
Kapat

Yayla bölgesinde bugünden Perşembeye kadar top atışları yapılacak

 Çamurova Hava Savunma Silahları ile Kara Hedeflerine atış bölgesindeki ZMA Top atışları bugün başlıyor. Atışlar, Perşembe güne kadar devam edecek.

Yayla bölgesinde bugünden Perşembeye kadar top atışları yapılacak

 Çamurova Hava Savunma Silahları ile Kara Hedeflerine atış bölgesindeki ZMA Top atışları bugün başlıyor. Atışlar, Perşembe güne kadar devam edecek.

20 Ocak 2020 Pazartesi 08:08
Yayla bölgesinde bugünden Perşembeye kadar top atışları yapılacak

Güzelyurt Kaymakamlığı atış yapılacak günlerde can ve mal emniyeti açısından bölgeye girilmemesi uyarısını yineledi.

Atışların bugün 07.00 – 17.00, yarın 07.00 – 21.00, Çarşamba 07.00 – 17.00 ve Perşembe 07.00 – 21.00 saatleri arası yapılacağı da açıklandı.

Atış günlerinde girilmemesi konusunda uyarı yapılan bölgelerse şöyle:

“Batıda: Kumtepe 1100 metre kuzeyi ile Yayla mezrası 1500 metre batısı arasında kalan deniz kıyısı hattı ve bu hattan denize doğru uzanan 5 kilometrelik alan

banner317
Doğuda: Yayla mezrası – İkişehitler köyü uzanımı hattının 500 metre batısı

Kuzeyde: Güzelyurt Deresi 1000 metre güneyi ve uzanım hattı

Güneyde: Kumköy Helikopter Pisti’nden denize giden yolun 500 metre kuzeye uzanımı hattı”

Son Güncelleme: 20.01.2020 11:34
Anahtar Kelimeler:
Yayla Bölgesinde Top AtışıGüzelyurt Kaymakamlığı Uyarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Memur-sen’den Hükümete Çağrı: “çalışan Haklarını Enflasyona Yedirmeyecek Yasal Ve Gerçekçi Tedbirler Alın”
Memur-sen’den Hükümete Çağrı: “çalışan Haklarını Enflasyona Yedirmeyecek Yasal Ve Gerçekçi Tedbirler Alın”
Dr. Burhan Nalbantoğlu’nda 16 Ocak’ta Bir Kalp, İki De Böbrek Nakli Yapıldı…“hastaların Genel Durumu İyi”
Dr. Burhan Nalbantoğlu’nda 16 Ocak’ta Bir Kalp, İki De Böbrek Nakli Yapıldı…“hastaların Genel Durumu İyi”
Yödak Baü’de yerinde denetleme yaptı
Yödak Baü’de yerinde denetleme yaptı
"Rusya, KKTC'yi tanıyabilir"
"Rusya, KKTC'yi tanıyabilir"
Meclis Genel Kurulu toplandı
Meclis Genel Kurulu toplandı
Bakan Taçoy, Mete Adanır için mesaj yayımladı
Bakan Taçoy, Mete Adanır için mesaj yayımladı
Tüp gaza zam!
Tüp gaza zam!
Serdar Denktaş: “Ne adayım ne değilim, adaylarla konuşup karar vereceğim”
Serdar Denktaş: “Ne adayım ne değilim, adaylarla konuşup karar vereceğim”
DP Genel Başkanı Ataoğlu Silifke Ticaret ve Sanayi Odası heyetiyle görüştü
DP Genel Başkanı Ataoğlu Silifke Ticaret ve Sanayi Odası heyetiyle görüştü
Girne-Alsancak yolunda kaza
Girne-Alsancak yolunda kaza

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim