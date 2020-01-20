Yayla bölgesinde bugünden Perşembeye kadar top atışları yapılacak

Güzelyurt Kaymakamlığı atış yapılacak günlerde can ve mal emniyeti açısından bölgeye girilmemesi uyarısını yineledi.
Atışların bugün 07.00 – 17.00, yarın 07.00 – 21.00, Çarşamba 07.00 – 17.00 ve Perşembe 07.00 – 21.00 saatleri arası yapılacağı da açıklandı.
Atış günlerinde girilmemesi konusunda uyarı yapılan bölgelerse şöyle:
“Batıda: Kumtepe 1100 metre kuzeyi ile Yayla mezrası 1500 metre batısı arasında kalan deniz kıyısı hattı ve bu hattan denize doğru uzanan 5 kilometrelik alan
Kuzeyde: Güzelyurt Deresi 1000 metre güneyi ve uzanım hattı
Güneyde: Kumköy Helikopter Pisti’nden denize giden yolun 500 metre kuzeye uzanımı hattı”