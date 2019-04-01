banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94396
ALTIN
231.577
DOLAR
5.5562
STERLİN
7.2918
EURO
6.2434
Dolar soruşturması sürüyor
DOLAR SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Taşkınköy'de ev yangını
Son Dakika
TAŞKINKÖY'DE EV YANGINI
Cinayet soruşturması devam ediyor
CİNAYET SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR
Bir kadın cinayeti daha
BİR KADIN CİNAYETİ DAHA
banner307
Flaş Haber
Taşkınköy'de ev yangını
Kapat

Yayıncılıkta DVB-T dönemi başladı

Yayıncılıkta DVB-T dönemi başladı

01 Nisan 2019 Pazartesi 13:24
Yayıncılıkta DVB-T dönemi başladı

Yayın Yüksek Kurulu, bugünden itibaren analog TV yayınlarının sonlandırılarak, daha kaliteli görüntü ve ses alışı sağlayan Sayısal TV Yayıncılığı’na (DVB-T) geçildiğini duyurdu.
YYK açıklamasında, “Yayın Yüksek Kurulu tarafından, 31 Mart 2019 tarihi itibariyle sonlandırılacağı duyurulan Analog TV yayınları bugünden itibaren teknolojik ömrünü tamamlayarak son bulmuş oldu. Bundan böyle kullanıcılar, yerli televizyon kanallarını 2009 yılından bu yana test yayınları ile başlayıp devam eden Karasal Sayısal Yayıncılık üzerinden UHF Bandı Kanal 44 ve kanal 41 üzerinden alacaklardır. Televizyonunda DVB-T alıcısı olan izleyiciler doğrudan, bu tür bir alıcısı bulunmayan televizyonlara sahip izleyiciler ise DVB-T yayınlarını alan alıcı cihazlar kullanarak izleyebileceklerdir” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, bu çerçevede bölgesel olarak analog TV yayını yapan üniversitelerin de, yerel TV olarak sadece rektörlüklerinin bulunduğu ilçelerde yayınlarını sürdürecek şekilde Selvili Tepe ve Sinan Dağı’ndaki (Kantara) vericilerini rektörlüklerinin bulunduğu ilçelere taşıyacakları kaydedildi.
 

Son Güncelleme: 01.04.2019 16:33
Anahtar Kelimeler:
YYK DVB-T Dönemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hür-iş Federasyonu İle Kıbrıs Online İşbirliği Protokolü İmzaladı
Hür-iş Federasyonu İle Kıbrıs Online İşbirliği Protokolü İmzaladı
Hava Cuma gününe kadar yağmurlu...
Hava Cuma gününe kadar yağmurlu...
Trafikte haftanın bilançosu... 2 kişi hayatını kaybetti
Trafikte haftanın bilançosu... 2 kişi hayatını kaybetti
Çamlıbel’de Ay. Pandelimona Manastırı’nın çalınan çanı bulundu
Çamlıbel’de Ay. Pandelimona Manastırı’nın çalınan çanı bulundu
Kadın Eğitimi Kolektifi, Hacer Ulaş’ın ölümünden yetkilileri sorumlu tuttu
Kadın Eğitimi Kolektifi, Hacer Ulaş’ın ölümünden yetkilileri sorumlu tuttu
Hastaların resimleri Onkoloji Merkezi’nde sergileniyor
Hastaların resimleri Onkoloji Merkezi’nde sergileniyor
Taşkınköy'de ev yangını
Taşkınköy'de ev yangını
Kadın sağlığı için yürüyüş
Kadın sağlığı için yürüyüş
Miraç Kandili yarın gece idrak edilecek
Miraç Kandili yarın gece idrak edilecek
GAÜ ve Nextgen arasında, KKTC’nin İlk DNA Laboratuvarı kurulumu için imzalar atıldı
GAÜ ve Nextgen arasında, KKTC’nin İlk DNA Laboratuvarı kurulumu için imzalar atıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim