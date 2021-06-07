Yaver hastane yönetimi vatandaşların iyiliği için her işi yaparız

YAVER HASTANE YÖNETİMİ VATANDAŞLARIN İYİLİĞİ İÇİN HER İŞİ YAPARIZ

Ergün YAHAT

Gazimağusa Devlet hastanesinde acil servisi karşısına kurulan kantin bazı kesimler tarafından farklı yorumlanmasına hastane baş amiri Mustafa Yaver açıklama yaptı.

Yaver hastane kantinine ikinci katında bulunmasından dolayı PCR testleri ve acil servise gelen vatandaşların kantin ihtiyacını karşılamak için yukarıda kantini ihale ile tutan kişiye izin verip uzantısını yapıp vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi.

Özellikle yaz döneminde sıcaklarda ihtiyaç olan içeceklerin başında gelen su olduğunu söyleyen Yaver biz hizmet için yapalım varsın eleştirillelim vatandaş her şeyi görüyor.

Pandemi nedeniyle hasta ve hasta yakınkarının hastane içerisindeki kafeteryaya kontrollü ve kısıtlı girişleri nedeniyle pandemi dönemi boyunca hastane kafeteryası yasal işletmecisi tarafından işletilecektir ,