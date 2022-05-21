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"Yatırım yapılabilir bir ülke inşa etmek için çalışıyoruz”

21 Mayıs 2022 Cumartesi 18:33
"Yatırım yapılabilir bir ülke inşa etmek için çalışıyoruz”

Başbakan Ünal Üstel, hükümet olarak hedeflerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınması ve gelişmesi olduğunu, bunun için de öngörülebilir, yatırım yapılabilir bir ülke inşa etmek için çalıştıklarını söyledi.

Başbakan Üstel, “Bizim esas hedefimiz gençlere daha gelişmiş, refah seviyesi artmış bir ülke bırakmaktır” dedi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü açıklamasına göre, Başbakan Ünal Üstel, dün Bakanlar Kurulu’nda görüşülerek Meclis’e gönderilen 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolünü değerlendirdiği açıklamasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında derin ve kopmaz bağlar bulunduğuna işaret ederek, protokolle birlikte Türkiye’nin destek ve katkılarının artarak devam edeceğini belirtti.

-Yapısal sorunlara çözüm; kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapı

Başbakan Ünal Üstel KKTC-TC arasında imzalanan 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolünün ülkedeki yapısal sorunların çözümlenerek sürdürülebilir ve kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapı kurulmasını hedeflediğini söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, protokolün uygulanması ile birlikte Kıbrıs Türk halkının yapısal sorunlar nedeni ile yaşadığı sıkıntıların ortadan kalkacağının altını çizdi.

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Hükümetinin ülkede sorunların aşılması için yapılması gereken reformları yapmaya kararlı olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, popülizmle bir yere varılamayacağının artık tüm kesimler tarafından idrak edilmesi gerektiğine işaret etti.

-“Mevcut koşullarda ekonomik ve mali yapımız sürdürülebilir değil”

Başbakan Üstel, “Mevcut koşullarda ekonomik ve mali yapımız sürdürülebilir değildir. Biz hükümet olarak yapısal sorunların üzerine gitmeye, sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturmaya, ekonomiyi büyüterek halkın refah ve mutluluğunu artırmaya kararlılıyız. Bunun için de sorumluluk bilinci ile hareket edeceğiz. Ateşten bir gömlek giydik. Sorunları biliyoruz. Bunları çözmek için yola çıktık. Türkiye ile imzalanan protokol bu yolda bize yardımcı olacak en önemli araçlardan biridir” dedi.

-Kangrenleşmiş sorunlar için irade

Başbakan Üstel, hükümetinin ülkede kangrenleşmiş sorunları çözme konusunda irade ortaya koyacağını belirterek, protokolün temel amacının kangrenleşmiş sorunların çözümlenmesine yardımcı olmak olduğunu belirtti.

Başbakan Ünal Üstel, “Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik olarak güçlenmesi ve kendi ayakları üzerinde durması konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduğu gerçeği ortadadır. Hedef güçlü, uluslararası koşullarda rekabet edecek bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaratılmasıdır. Protokolle hedeflenen de budur. Kimse öküz altında buzağı aramaya kalkmasın” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, KKTC ile Türkiye arasındaki bağların tarihten gelen çok derin ve kopmaz bağlar olduğunun altını çizerek, Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türkünün yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.

Esas olanın Kıbrıs Türk halkının varlığının devamı, refah ve mutluluğu olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, hükümetinin Türkiye ile birlikte bunun için çalışacağını, ana hedefin gençlere daha gelişmiş, refah seviyesi artmış bir ülke bırakmak olduğunu belirtti.

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