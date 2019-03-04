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Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Yasa Tasarısı\'na Oy Birliği

MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI (4)

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Yasa Tasarısı\'na Oy Birliği

MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI (4)

04 Mart 2019 Pazartesi 13:05
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Yasa Tasarısı\'na Oy Birliği

MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI (4)

BESİM: “SİSTEMDE YILLARIN GETİRDİĞİ ANOMALİLER VAR.  DÜZELTMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

“TEŞKİLAT YASASI’NIN YASALLAŞMASIYLA BİRÇOK KADRO AÇILACAK. HEMŞİRELER ASLİ KADROLARINA KAVUŞACAK”

Lefkoşa, 4 Mart 19 (TAK): Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Yasa Tasarısı’nı oy birliğiyle kabul etmesinin ardından Ombudsman raporlarını görüşerek bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Meclis Genel Kurulu’nun bir sonraki birleşimi yarın yapılacak.

Genel Kurul’da, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin iki tasarısı ele alındı. Güvenlik Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi daha sonraya bırakılırken, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Yasa Tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

İlk olarak Güvenlik Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısı ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporu okundu. Raporu, Komite Başkanı HP Milletvekili Jale Refik Rogers okudu.

GÜNDÜZ

UBP milletvekili Menteş Gündüz, söz alarak tasarının olumlu yönlerini sıraladı ve çalışmaya katkı koyanlara teşekkür etti.

Ardından tasarı madde madde oylandı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay tasarının ivediliği olmadığından üçüncü görüşmesinin daha sonra yapılacağını kaydetti.

Genel Kurulda daha sonra Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin Tasarıya İlişkin Raporu ele alındı. Raporu Komite Başkanı Jale Refik Rogers okudu.

BEROVA

Tasarı üzerine UBP Milletvekili Özdemir Berova aldı. Berova, söz konusu yasanın bir yılda üç kez değiştirildiğini söyleyerek, “Bu durum, hükümetin sağlık alanındaki öngörüsüzlüğünün açık göstergesi” ifadelerini kullandı.

Berova, teşkilat yasasında da benzer öngörüsüzlükler olduğunu kaydetti.

Özdemir Berova, “UBP olarak hemşireleri önemsiyoruz. Bu nedenle yasa tasarısına olumlu oy vereceğiz” dedi.

SUCUOĞLU

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu da tasarı üzerine söz aldı.

KKTC’deki hemşire ortalamasının dünya ve Avrupa ortalamalarının oldukça altında olduğunu kaydeden Sucuoğlu, “Kadroların artırılması olumlu. İnşallah ülkedeki hemşire ortalaması da kabul edilebilir seviyeye çıkar” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu, yasa tasarısına olumlu oy vereceklerini kaydetti.

BESİM

Daha sonra kürsüye gelen Sağlık Bakanı Filiz Besim, Berova’nın eleştirilerini yanıtladı.

Besim, “Sağlık Bakanlığı öngörüsüz değil. Bir bütçe var, kaynaklar belli. Bu sistemde yılların getirdiği anomaliler var. Bu anomalileri düzeltmek için çalışıyoruz. Kadro artırımları sadece Sağlık Bakanlığı’nın öngörüsüyle olmaz. Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığı’nın da görüşleri var. Teşkilat Yasası’nın yasallaşmasıyla birçok kadro açılacak. Hemşireler asli kadrolarına kavuşacak” dedi.

Komiteye çalışmaları için teşekkür eden, hızlı çalışıldığını belirten Besim, “Komitedeki olumlu tüm katkılara açığız” şeklinde konuştu.

Besim’den sonra yeniden söz alan Berova, Meclis’ten üç kez aynı yasanın geçirilmesi eleştirisini yineledi.

Tasarı, oy birliğiyle kabul edildi.

DİLEKÇE VE OMBUDSMAN KOMİTESİ’NİN RAPORLARI

Meclis Genel Kurulu’nda daha sonra Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin, İçişleri Bakanlığı’nın Fasıl 105 Sayılı Yabancılar ve Muhaceret Yasası Uyarınca Düzenlediği Tutuklama İhraç Emirlerinin Kısmen Uygulanması ve/veya Uygulanmaması İle İlgili Hazırlanan Denetçi Raporu’na ilişkin raporu; Hüseyin Utkan'ın Başvurusu Üzerine Hazırlanan Denetçi Raporuna ilişkin raporu ve Adile Yazgın'ın Başvurusu Üzerine Hazırlanan Denetçi Raporuna ilişkin raporu ele aldı. Tüm raporları Komite Başkanı Fazilet Özdenefe okudu.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin, 22 Şubat 2019 tarihli toplantısında aldığı kararları gösteren cetvel de Komite Başkanı Özdenefe tarafından okunarak vekillerin bilgisine getirildi.

YYK ÜYELİĞİNE HASTÜRER

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin, Boşalan Yayın Yüksek Kurulu Üyeliği İçin Önerilen Adayın Değerlendirilmesine İlişkin Raporunu ise Komite Başkanı CTP Milletvekili Doğuş Derya okudu.

Halkın Partisi’nin Ayşen Kumser’den boşalan YYK üyeliğine, Hasan Hastürer atandı. Hastürer’in üyeliği Genel Kurul’da oy birliğiyle kabul edildi.

(RÇ/GÜL) FOTOĞRAFLI

Haber: Rahme Çiftçioğlu

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