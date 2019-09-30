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Yaşlıların desteğe ihtiyacı var

Dr. Şebnem Acar, yaşlıların etkin bir yaşam sürebilmeleri için desteğe ihtiyaç duyduklarını açıkladı ..

Yaşlıların desteğe ihtiyacı var

Dr. Şebnem Acar, yaşlıların etkin bir yaşam sürebilmeleri için desteğe ihtiyaç duyduklarını açıkladı ..

30 Eylül 2019 Pazartesi 18:16
Yaşlıların desteğe ihtiyacı var

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Sağlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Zehra Şebnem Ergündüz Acar, yaşlılığın insan yaşamının en duyarlı dönemlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, “Yaşlılık sürecinin sosyal ve psikolojik uyum sorunlarını kapsayan bir dönem olduğunu, dolayısıyla modern yaşamda yaşlıların karşılaştıkları sorunları çözmek için güçlü bir toplumsal desteğe ihtiyaç duyduklarını aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün yaşlılığı, “çevresel faktörlere uyum sağlayabilme yeteneğinin azalması” olarak tanımladığını açıklayan Dr. Acar, Birleşmiş Milletler tarafından 1 Ekim’in “Dünya yaşlılar günü” olarak kutlanması için 1990 yılında bir karar alındığını hatırlattı.

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Dr. Acar, ‘toplumsal olarak yaşlılığın’ genel nüfus dağılımında yaşlı nüfus oranının artarak %10’u aşması olarak da değerlendirilebileceğini kaydederek, dünya genelinde 1990-2000 yılları arasında genel nüfus artış hızının yıllık %1,6 iken, 65 yaş ve üzeri nüfusun artış hızının %2,6 olduğunu bildirdi.

KKTC bağlamında, ‘Lefkoşa’nın bir bölgesinde 65 yaş ve üzeri bireylerin sosyal yaşama katılımı’ şeklinde yapılan bir araştırma sonucunda 65 yaş ve üzeri bireylerde günlük aktiviteleri için yardıma gereksinim duyma durumunun %15,8 olarak belirlendiğini açıklayan Acar, bu sonuçlara göre yaşlıların etkin bir yaşam sürebilmeleri için desteklenmeleri gerektiğini vurguladı

Dr. Acar, Türkiye’de 65 yaş ve üstü nüfus grubu olarak 2000’li yılların başında yaşlı nüfus oranının %6,7 iken, 2023 yılında %10,6’ya çıkacağını tahmin ettiklerini bildirerek, 2020'li yıllarda ise Türkiye’nin artık yaşlı nüfusu yoğunlukta olan bir ülke olarak tanımlanacağını öngördüklerini kaydetti.

Yaşlılık sürecinin uzun sürecek bir dönem olduğunu ve bu dönemde bize düşen görevler bulunduğunun altını çizen Acar, “Yaşlılarımızın hayatını iyileştirmek, onlara huzur, mutluluk ve anlam dolu bir yaşamı sağlamamız gerekiyor” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Yaşlılar Destek
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