banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102969
ALTIN
230.785
DOLAR
5.4506
STERLİN
7.1664
EURO
6.2105
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN'DAN ÇIKAMADI!
Evliya hayata tutunamadı
EVLİYA HAYATA TUTUNAMADI
Çalıştığı işyerini soydu
ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİ SOYDU
Bahçeli’de hırsızlık
BAHÇELİ’DE HIRSIZLIK
banner306
Flaş Haber
Evliya hayata tutunamadı
Kapat

Yaşlılar Haftası

Yaşlılar Haftası

21 Mart 2019 Perşembe 12:22
Yaşlılar Haftası

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği(KTTB), yaşlanan nüfusun kimseye muhtaç olmadan yaşamını sürdürebilmesi ve toplumsal yaşama katılımını sağlamak için yerine getirilmesi görevler bulunduğunu kaydetti.

18-24 Mart Yaşlılar Haftası vesilesiyle KTTB adına açıklama yapan  Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Elşen Mülazimoğlu, yayımladığı bildiride, “Ülkemizde de yaşlanan nüfusun toplumsal yaşama aktif katılımını, ekonomik, sosyal ve kültürel haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmesini sağlamak için kişilere, kurumlara ve devlete düşen görevler vardır” dedi.  

Sağlıklı yaşlanabilmek için sağlıklı ve bilinçli bir çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik döneminin öneminin büyük olduğunu kaydeden Mülazimoğlu, kişilerin dengeli beslenmeleri, düzenli egzersiz yapmaları, tütün ürünü tüketmemeleri gibi konularda destek programları oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Bunların yanı sıra sistematik sağlık kontrolleri yapılabilmesi için sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması gerektiğini belirten Mülazimoğlu, geriatri poliklinikleri, evde bakım hizmetleri ve yaşlı bakım evlerinin sayısının artırılmasının da devletin programına dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.

Mülazimoğlu, Yaşlanan bireylerin sosyal hayattan kopmalarının engellenmesi için sosyalleşebilecekleri tesisler ve bu gibi yerlere ulaşabilmeleri için çevre düzenlemeleri ve ulaşım araçlarının sağlanması gerektiğini de ifade etti.

DÜNYADA DURUM

Bugün dünyada  80 yaş üzerindeki kişilerin sayısının 125 milyon olduğu, 
60 yaş ve üzeri popülasyonun 2015’te 900 milyon (%12)  ve 2050 yılında 2 milyara (%22)  ulaşmasının beklendiğini kaydeden Dr. Mülazimoğlu, ilk başlarda nüfus yaşlanması Japonya gibi yüksek gelirli ülkelerde yaşanırken, son zamanlarda artık orta ve düşük gelirli ülkelerin de benzer yaş yapısına gelmekte olduğunu ifade etti.

Son Güncelleme: 21.03.2019 15:28
Anahtar Kelimeler:
Ktbb Yaşlılar Haftası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın 22 Mart Dünya Su Günü
Yarın 22 Mart Dünya Su Günü
Devlet Opera ve Balesi sanatsal çalışmalarına fiilen başladı
Devlet Opera ve Balesi sanatsal çalışmalarına fiilen başladı
KTAMS ile Vakıflar Bankası arasında toplu iş sözleşmesi
KTAMS ile Vakıflar Bankası arasında toplu iş sözleşmesi
Meral Akıncı, KKTC Kız İzci Örgütü Derneği heyeti ile görüştü
Meral Akıncı, KKTC Kız İzci Örgütü Derneği heyeti ile görüştü
Çiftçi: “Maça gitmeyen Cumhurbaşkanı’nı tebrik ediyoruz”
Çiftçi: “Maça gitmeyen Cumhurbaşkanı’nı tebrik ediyoruz”
Gaziköy’de 11 Mart’ta İnşaattan Düşerek Yaralanan Evliya Bugün Yaşamını Yitirdi
Gaziköy’de 11 Mart’ta İnşaattan Düşerek Yaralanan Evliya Bugün Yaşamını Yitirdi
“yaşamak Nazım Gibi” Tiyatrolar Günü’nde Gazimağusa’da Sahnelenecek
“yaşamak Nazım Gibi” Tiyatrolar Günü’nde Gazimağusa’da Sahnelenecek
UBP HAKSEN'i ziyaret etti
UBP HAKSEN'i ziyaret etti
Polisiye Olaylar…bahçeli’de Hırsızlık
Polisiye Olaylar…bahçeli’de Hırsızlık
LTB yol kapama duyurusu
LTB yol kapama duyurusu

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim