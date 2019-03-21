Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği(KTTB), yaşlanan nüfusun kimseye muhtaç olmadan yaşamını sürdürebilmesi ve toplumsal yaşama katılımını sağlamak için yerine getirilmesi görevler bulunduğunu kaydetti.

18-24 Mart Yaşlılar Haftası vesilesiyle KTTB adına açıklama yapan Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Elşen Mülazimoğlu, yayımladığı bildiride, “Ülkemizde de yaşlanan nüfusun toplumsal yaşama aktif katılımını, ekonomik, sosyal ve kültürel haklara sahip ve kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmesini sağlamak için kişilere, kurumlara ve devlete düşen görevler vardır” dedi.

Sağlıklı yaşlanabilmek için sağlıklı ve bilinçli bir çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik döneminin öneminin büyük olduğunu kaydeden Mülazimoğlu, kişilerin dengeli beslenmeleri, düzenli egzersiz yapmaları, tütün ürünü tüketmemeleri gibi konularda destek programları oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Bunların yanı sıra sistematik sağlık kontrolleri yapılabilmesi için sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması gerektiğini belirten Mülazimoğlu, geriatri poliklinikleri, evde bakım hizmetleri ve yaşlı bakım evlerinin sayısının artırılmasının da devletin programına dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.

Mülazimoğlu, Yaşlanan bireylerin sosyal hayattan kopmalarının engellenmesi için sosyalleşebilecekleri tesisler ve bu gibi yerlere ulaşabilmeleri için çevre düzenlemeleri ve ulaşım araçlarının sağlanması gerektiğini de ifade etti.

DÜNYADA DURUM

Bugün dünyada 80 yaş üzerindeki kişilerin sayısının 125 milyon olduğu,

60 yaş ve üzeri popülasyonun 2015’te 900 milyon (%12) ve 2050 yılında 2 milyara (%22) ulaşmasının beklendiğini kaydeden Dr. Mülazimoğlu, ilk başlarda nüfus yaşlanması Japonya gibi yüksek gelirli ülkelerde yaşanırken, son zamanlarda artık orta ve düşük gelirli ülkelerin de benzer yaş yapısına gelmekte olduğunu ifade etti.