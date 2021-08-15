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Yaşlı hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Sağlık Bakanı Üstel’i ziyaret etti

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, Sağlık Bakanı Ünal Üstel’i ziyaret ederek, yaşlı bakımevleri ve ruh sağlığı alanlarında mevcut sorunları görüştü.

15 Ağustos 2021 Pazar 11:30
Yaşlı hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Sağlık Bakanı Üstel’i ziyaret etti

Dernek’ten verilen bilgiye göre, görüşmede, pandemi dönemi başlangıcından bu yana yaşlı bakımevlerine yapılan ziyaretlerin yasaklandığı ve “gözden uzak, gönülden uzak duruma düşen” yaşlıların hatırlanması ve sevdiklerini görebilmeleri için belli koşullarla bakımevlerinin ziyaretçilere açılması gerektiği konuşuldu.

Dernek temsilcileri, ayrıca, ekim ayında başlayacak olan ve bakımevi yasasının yapılması, eğitim programları, seminerler ve yurt dışı uygulamalarını görmek için organize edilecek gezileri içeren ‘’Yaşlı Hakları Hareketi’’ isimli AB projesini Bakan Üstel’e tanıttı.

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Ruhsal hastalığı olan kişilerin hastalıkları alevlendiği zaman onları evlerinden alıp hastaneye taşıyacak bir ambulans ekibinin bulunmadığını ve zorda kalan hasta yakınlarının tek çaresinin hastaneye gitmek istemeyen hastalarını polis aracı ile evden aldırıp hastaneye götürmek olduğunu da belirten temsilciler, bu durumun hastalığı nedeni ile kimseye güvenemeyen hastanın kendi ailesine güvenini de yitirmesi ve travma yaşamasına neden olduğunu ifade etti ve çözüm talep etti. 

Kişilerin ruhsal bir hastalıkla tanıştıktan sonra tekrarlı olarak hastaneye yattığını ve taburcu edildikten sonra bir takip sisteminin bulunmadığına değinen dernek temsilcileri, Ruh Sağlığı Yasa tasarısının uzmanlar tarafından gözden geçirilip ivedilikle yasalaştırılmasını ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde yüksek lisans derecesine sahip psikiyatri hemşirelerinin, başka servisler yerine, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde çalışması gerektiğini de kaydetti.

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Son Güncelleme: 15.08.2021 12:55
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