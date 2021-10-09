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Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, psikiyatri hemşirelerinin sorunlarına işaret etti

Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı günü nedeniyle yayımladığı mesajda, psikiyatri hemşirelerinin sorunlarına dikkat çekerek, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde bir tane bile uzman psikiyatri hemşiresi bulunmazken, psikiyatri hemşirelerinin başka servislerde çalıştığını savundu.

09 Ekim 2021 Cumartesi 15:00
Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği, psikiyatri hemşirelerinin sorunlarına işaret etti

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, herkesin kaliteli bir ruh sağlığı hizmeti alma hakkı olduğu vurgulanarak, eşit ruh sağlığı hizmetine olanak sağlayan bir ülke için Hükümet göreve davet edildi.

“Ülkede ruhsal hastalık salgını var dedik duymadınız, ruh sağlığı yasası yok dedik duymadınız, psikiyatri hemşireleri başka servislerde çalışıyor dedik duymadınız” denilen açıklamada, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde bir tane bile uzman psikiyatri hemşiresi olmadığı, psikiyatri hemşirelerinin başka servislerde çalıştırıldığı savunuldu.

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Açıklamada, “4 yıllık hemşirelik lisansı üzerine 2 yıl yüksek lisans bazıları da 4-5 yıl doktora yaparak toplam 6-11 yıl eğitimi bulunan, uzman/doktor ünvanı alan psikiyatri hemşirelerinin kardiyoloji servisi, yoğun bakım, üroloji servislerinde işi nedir? Bu işin doğrusu bu değilse hükümete soruyoruz, doğrusu nedir? Bunu sadece psikiyatri hemşireleri değil, ülkenin vatandaşı olan ve ruhsal hastalığı olan kişiler size soruyor. Psikiyatri hemşireleri neden psikiyatri hastanesinde çalıştırılmıyor? Onlar neden ilgisiz bölümlerde çalıştırılıyorlar?” diye sorularak, Hükümet, psikiyatri hemşirelerini kendi alanında çalıştırmaya çağrıldı.

Açıklamada ayrıca, ruh sağlığı yasası için harekete geçilmesi, devlet hastanelerine hasta, hasta yakınları ve sağlık çalışanlarına destek sağlamak amacıyla “KLP” birimleri açılması, Toplum Ruh Sağlığı Birimi kurulması ve psikiyatri hastaları için ambulans talep edildi.

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Son Güncelleme: 09.10.2021 18:20
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