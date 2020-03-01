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Tufan Erhürman
Tufan Erhürman

Yasin Maher Al Etwan 3 gün daha tutuklu kalacak

Yasin Maher Al Etwan Tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Yasin Maher Al Etwan 3 gün daha tutuklu kalacak

Yasin Maher Al Etwan Tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

01 Mart 2020 Pazar 17:25
Yasin Maher Al Etwan 3 gün daha tutuklu kalacak
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Kamalı Haber

Lefkoşa’da yönetimindeki araç ile kaza yapan ve tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı Yasin Maher Al Etwan Tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz huzurunda bulunan zanlı Yasin Maher Al Etwan'ın 29 Şubat 2020 tarihinde, saat 16.30 sıralarında, Lefkoşa’da yönetimindeki araçla bir başka araca arkadan çarpması sonucunda bir trafik kazası Yaptığını ve olay yerine gelen polis ekiplerinin zanlının hareketlerinden şüphelenmesi üzerine yaptıkları aramada tasarrufunda 3 adet mdma türü hap ile 23 adet yeşil reçete ile alınan hap buldukşarını söyledİ. Polis zanlının tutuklandığını ve gönüllü ifade verdiğini ifadesinde tasarrufunda bulunan mdma türü uyuşturucu hapları Lefkoşa'da bir şahıstan aldığını belirttiğiniz yeşil reçeteli ilaçları ise kendisinin olduğunu ve reçete ile aldığını iddia ettiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılabilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı ilaçları doktor reçetesi ile aldığını belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi

Son Güncelleme: 01.03.2020 18:41
Anahtar Kelimeler:
Yasin Maher Al Etwan
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