“yaşayan İnsan Hazineleri Söyleşileri” Yena Hacışevki’yle Devam Etti

Lefkoşa, 27 Ocak 20 : “Yaralar kabuk bağlasın, ihtiyacımız olmayan kabuklar kırılsın” felsefesiyle yola çıkıp kendi mekânını yaratan Yena Hacışevki, Gençlik Merkezi ile %1 Kültür-Sanat Evi’nin “Yaşayan İnsan Hazineleri” söyleşi serisinin ikincisine konuk oldu.
Gençlik Merkezi Birliği Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Tesadüflerle harmanlanan kendi yolculuğunu kültür ile süsleyerek hem kulağa hem de ruha temas eden bu kadını dinlemek ve aynı zamanda kukla gösterimlerini izlemek için Bandabuliya’da bulunan ‘Kabuk’ Atölyesi’ni ziyaret etmeniz şiddetle tavsiye edilir.” ifadeleri kullanıldı.
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