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“Yaşanan olayın tek sorumlusu Kurum Müdürümüz Meryem Özkurt değildir”

08 Haziran 2022 Çarşamba 13:43
“Yaşanan olayın tek sorumlusu Kurum Müdürümüz Meryem Özkurt değildir”

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (BAY-SEN) Başkanı İbrahim Kanat, “Yaşanan olayın tek sorumlusu Kurum Müdürümüz Meryem Özkurt değildir” dedi.

Kanat, siyasilerin de seçim yasaklarında olunduğunu bilmelerine rağmen, demeç verdiğini, açılış törenlerine katıldığını, böyle bir organizasyonu hazırlayıp başrolde yer aldığını söyledi.

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Kanat yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Bağımsız yargının verdiği kararlara saygımız sonsuzdur. Ancak, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası BAY-SEN olarak 06 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilen Geçitköy Barajı’na yeniden su verilmesiyle ilgili açılış töreninin kanalımızdan canlı olarak yayınlanması nedeniyle mahkeme tarafından sadece kurum müdürümüze verilen ceza talihsizliktir.

Aylardır çekilen su sıkıntısının giderileceği bir an olan Türkiye’den gelen suyun KKTC’ye ilk akışı, BRT ekranlarından canlı olarak vatandaşa duyurulmaya çalışılırken, simültane gelişen olaylar nedeniyle siyasi erkin de konuşma yapması sonucu seçim yasakları, yapılan canlı yayın içerisinde delinmiştir. 

Siyasiler de seçim yasaklarının olduğu bir dönemde “demeç verme, açılış törenlerine katılma vb.” eylem ve açıklamalarda bulunamayacaklarını bilmelerine rağmen böyle bir organizasyonu hazırlayıp başrolde yer aldılar. YSK’nın sadece Kurum Müdürü Meryem Özkurt’u suçlaması adil değildir.”

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