Yaşanan bu olay demokratik bir düşünce özgürlüğüdür

Ülkenin dört bir yanına asılan “Love Erdoğan” yazılı pankartların karalanması olayıyla ilgili AKP Gençlik Kolları’nın şikâyeti üzerine polisin başlattığı soruşturma kapsamında Mağusa Polis Müdürlüğü’ne ifadeye çağrılan dört kişi hakkında “Suç İşlemek İçin Gizli İttifak Oluşturmak” suçundan dava okundu, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldılar.

Mağusa’daki afişlere yazılan “Diablo” söz konusu eylemi, dört şahsın gerçekleştirmediği tespit edildi.

Abdullah Korkmazhan serbest bırakıldıktan sonra açıklama yaptı.

Sabah saat 10:00 sıralarında 2 arkadaşının polis tarafından sorgulanmak üzere Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne ifade veremeye gittiğini belirten Korkmazhan, saat 14:00’da kendisininde Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne ifade vermek için geldiğini belirtti.

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne ifadeye çağrılan Korkmazhan “Suç İşlemek İçin Gizli İttifak Oluşturmak” suçundan dava okunduğunu, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Arkadaşlarının sabah saat 10:00’dan itibaren psikolojik şiddete maruz kaldığını dikkat çeken Korkmazhan, bu durumu kınadığını ve Mağusa’da gerçekleşen bir olayın bizimle bir bağlantısı olmadığını belirtti. Bu olayı gerçekleştiren arkadaşlarında ellerine sağlık diyerek teşekkür etti. Grafiti(boyama) eyleminin Avrupa da eylem özgürlüğü olarak kabul edilip hiçbir şekilde şuç teşkil etmediğini dile getirdi.(MHA)