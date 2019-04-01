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Yaşama tutunamadı

Yaşama tutunamadı

01 Nisan 2019 Pazartesi 15:52
Yaşama tutunamadı

Bir süredir tedavi gören ve bugün hayatını kaybeden Yeniden Doğuş Partisi Girne Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Nur Ateş için yarın saat 11:30’da Girne Belediyesi’nde tören düzenlenecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, törenin ardından Mehmet Nur Ateş’in cenazesi öğlen namazına müteakiben Ozanköy Camii’nde kılınacak namazın ardından Ozanköy Mezarlığı’na defnedilecek.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Girne Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Nur Ateş’i zamansız kaybetmenin üzüntüsü içinde olduğunu söyledi. Güngördü, kısa bir süre birlikte çalışma fırsatı yakaladığı Mehmet Nur Ateş’in herkes tarafından sevilen, saygılı, alçak gönüllü ve çalışkan biri olduğunu belirterek, merhuma Allah’tan rahmet, yaslı ailesine sabır ve sevenlerine, şahsı, belediye meclisi, belediye çalışanları ve Girneliler adına başsağlığı diledi.

 

Son Güncelleme: 01.04.2019 19:08
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