banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1111
ALTIN
455.422
DOLAR
7.2992
STERLİN
9.6358
EURO
8.6391
Torpil ve partizanlık out; söz vermek in!
Torpil ve partizanlık out; söz...
Açılanlar ve açılmamak üzere kapananlar
Açılanlar ve açılmamak üzere kapananlar
Meclis-i siesta, peki ya Akdeniz?
Meclis-i siesta, peki ya Akdeniz?
Bari polisi madara etmeseydiniz!
Bari polisi madara etmeseydiniz!
banner355

“yaşam Sporla Güzel” Sloganıyla Düzenlenen Sokak Basketbol Turnuvası Yarın Başlıyor

ÜÇ GÜN SÜRECEK TURNUVADA ÇOCUK VE GENÇLERDEN OLUŞAN 70’İN ÜZERİNDE TAKIM MÜCADELE EDECEK

13 Ağustos 2020 Perşembe 15:54
“yaşam Sporla Güzel” Sloganıyla Düzenlenen Sokak Basketbol Turnuvası Yarın Başlıyor
banner337
banner351

ÜÇ GÜN SÜRECEK TURNUVADA ÇOCUK VE GENÇLERDEN OLUŞAN 70’İN ÜZERİNDE TAKIM MÜCADELE EDECEK

KARAOKÇU: “SAĞLANAN GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ ÇALIŞMALARIMIZA BÜYÜK DEĞER KATACAK”

ERDEM: “ÇOCUKLARI SPORA YÖNLENDİREREK ENERJİLERİNİ DOĞRU ALANDA KULLANMALARINA KATKI SAĞLAMAKTAN GURUR DUYUYORUZ”

GÜRSES: “TOPLUMUMUZA  BAĞIMLILIKLAR KONUSUNDA GÜZEL MESAJ VERME ADINA ÇOK GÜZEL BİR ETKİNLİK OLACAK”

DENİZ: “ÜÇ GÜN SÜRECEK TURNUVAMIZ ŞÖLEN HAVASINDA GEÇECEK”

Lefkoşa, 13 Ağustos 20 : Başbakanlık Uyuşturucu  ile Mücadele Komisyonu, Girne Özgürada Lions Kulübü ve Akdeniz Spor Birliği işbirliği ile “Yaşam Sporla Güzel” sloganı ile düzenlenen Sokak Basketbol Turnuvası yarın başlıyor.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 3 gün sürecek ve final karşılaşmaları Pazar akşamı gerçekleştirilecek turnuvada çocuk ve gençlerin oluşturduğu 70’in üzerinde takım mücadele edecek.

Girne Belediyesi Tenis Tesisleri’nde yapılacak turnuvada covid-19 çerçevesinde gerekli önlemler alınarak karşılaşmalar düzenlenecek.

Basketbol turnuvası, bugün düzenlenen basın toplantısı ile tanıtıldı.
Basın toplantısında Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Girne Özgürada Lions Kulübü Başkanı Kadriye Erdem ve Yönetim Kurulu üyeleri, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Onur Kurulu Üyesi Süreyya Gürses, Akdeniz Spor Birliği Başkanı Serhat Deniz ve turnuvaya katılacak çocuklardan bir grup hazır bulundu.

banner341
KARAOKÇU
Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, yaptığı konuşmada, komisyon olarak gençleri kötü alışkanlıklardan  ve risklerden uzak tutarak, onları sportif, kültürel ve sanatsal alanlara yönlendirme adına bir çok çalışma yürüttüklerini söyledi.

Destek verdikleri bu tür çalışmalarla çocuklara ve gençlerin kişisel gelişim ve özbenliklerinin güçlenmesine katkı sağlarken, bağımlılıklarla mücadelede toplumsal bilinç ve farkındalık seviyesinin yükseltilmesine de önemli katkılar sağlamakta olduklarına işaret eden Haasan Karaokçu, “Girne Özgürada Lions Kulübü  ve Akdeniz Spor Birliği ile güçlü işbirliğinde düzenlediğimiz  Yaşam Spor ile Güzel Sokak Basketbol Turnuvası bu anlamdaki çalışmalarımıza büyük değer katacaktır” dedi.

Rekor bir katılım beklediklerini vurgulayan Karaokçu, Girne Özgürada Lions Kulübü, Akdeniz Spor Birliği ve katkı koyan herkese teşekkür ederken, turnuvaya katılacak olan tüm genç ve çocuklara da başarılar diledi.

ERDEM
Girne Özgürada Lions Kulübü Başkanı Kadriye Erdem, Lions kulüpleri olarak topluma karşılıksız hizmet verme ilkesi ile çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

Bu vizyon doğrultusunda Uluslararası Gençlik Haftası nedeniyle “Yaşam Spor ile Güzel” sloganı ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Akdeniz Spor Birliği ile işbirliğinde uyuşturucu sorunu ve bağımlılıklara karşı dikkat çekmek, bu konuda duyarlılığı artırmak  ve aileleri ve çocukları spora  yönlendirerek enerjilerini doğru alanda kullanmalarına katkı sağlamak amacıyla Sokak Basketbol Turnuvası organize ettiklerine işaret eden Erdem, “Farklılıklarımızla iyilikte birleştik. Birlikteliğimiz şansımızdır”  dedi.

GÜRSES 
Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu Onur Kurulu Üyesi Süreyya Gürses, Lions kulüpleri olarak topluma karşılıksız hizmet etmeyi ilke edindiklerini ve bu çerçevede bir çok adım attıklarını söyledi.

Uluslararası Gençlik Haftası’nda “Yaşam Spor ile Güzel Sokak Basketbol Turnuvası”nı güçlü bir işbirliği ile hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını anlatan Gürses, amacı, hedefi ve sonuçlarıyla çocuklara ve gençlere spor yapma olanağı yaratma ve topluma bağımlılıklar konusunda güzel mesaj verme adına çok güzel bir etkinlik olacağını vurguladı.

DENİZ
Akdeniz Spor Birliği Başkanı Serhat Deniz ise, bir çok sportif alanda etkinlik göstererek çocuklara ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve Girne Özgürada Lions Kulübü ile güçlü bir işbirliği ve vizyonla “Yaşam Spor ile Güzel Sokak Basketbol Turnuvası”nı düzenlediklerini kaydeden Deniz, şu ana kadar 70’in üzerinde takımın turnuvaya katılmak için müracaat ettiğini, yarına kadar bu sayının daha da artacağına olan inancını dile getirdi.

Yarın başlayacak ve Pazar akşamı tamamlanacak olan turnuvanın bir şölen halinde geçeceğine işaret eden Deniz, katkı koyan ve katılan herkese teşekkür etti.

(SEL) FOTOĞRAFLI
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayşegül Baybars Mehmetçik Sağlık Ocağına ziyarette bulundu
Ayşegül Baybars Mehmetçik Sağlık Ocağına ziyarette bulundu
KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan DAÜ’ye ziyaret
KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan DAÜ’ye ziyaret
Ktoeös, Pandemi Konusunda Hükümeti Eleştirdi
Ktoeös, Pandemi Konusunda Hükümeti Eleştirdi
DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü görevine Burcu Sultan Betin getirildi
DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü görevine Burcu Sultan Betin getirildi
GAÜ Mimarlık Fakültesi, kendini sürekli güncelleyen çeşitlendiren bir fakülte
GAÜ Mimarlık Fakültesi, kendini sürekli güncelleyen çeşitlendiren bir fakülte
İzcan: “Özgürgün’ün istifası Meclis tarafından kabul edilmeli”
İzcan: “Özgürgün’ün istifası Meclis tarafından kabul edilmeli”
Seçim Haberleri… Akıncı, Doğan Türk Birliği İle Türk Ocağı Limasol Ve Girne Halk Evi Lokallerini Ziyaret Etti
Seçim Haberleri… Akıncı, Doğan Türk Birliği İle Türk Ocağı Limasol Ve Girne Halk Evi Lokallerini Ziyaret Etti
Ydp Genel Sekreteri Zaroğlu’ndan Barış Harekatı’nın 46. Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj
Ydp Genel Sekreteri Zaroğlu’ndan Barış Harekatı’nın 46. Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj
Bakan Oğuz harup fiyatının 3 TL’nin üzerinde seyretmesinin beklendiğini kaydetti
Bakan Oğuz harup fiyatının 3 TL’nin üzerinde seyretmesinin beklendiğini kaydetti
Zaroğlu, Genel Sekreterliği Büyükyılmaz’dan devraldı
Zaroğlu, Genel Sekreterliği Büyükyılmaz’dan devraldı

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim