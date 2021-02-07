Yasağın 3.gününde Gazimağusa'dan görüntüler

Bu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı kentte boş sokaklarda az sayıda da olsa görülen araçların izinli oldukları polis tarafından belirlendi.

Böyle olmasına rağmen özellikle ana caddeler üzerinde yabancı uyruklu şahısların görülmesi bu yasak hakkında ne kadar bilgili olduklarını sorgular hale getirdi.

Gezindiğimiz boş ve sessiz yollar içerisinde yürüyüş yapan, ekmek almak için Ekor’a giden duyarsız diyebileceğimiz kişilerin de olduğu maalesef kameralarımıza takılanlar arasındaydı.

2 kişinin ellerinde market çantası ile muhtemelen meçhul bir yerden alışverişten dönmeleri intiba yaratmaları günün en ilginç görüntüsü oldu. (MHA)