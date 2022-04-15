Yasa Dışı Yollardan Güney Kıbrıs’a Geçeceklerdi!

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Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan geçmek için gizli ittifak

yapan zanlılar Bilal Ansar, Daniel Mubemba Kulula, Mosengo Felly Mabwi,

Weka Guerhcom Angenda, Manzanza Kembo Henock dün teminat amaçlı

mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, olguları

aktardı. Polis, 12 Nisan 2022 tarihinde saat 23:20 de Narkotik ve Kaçakçılığı

Önleme Müdürlüğünü tarafından, Ercan Havaalanı batı kısmında bulunan

Kırklar çemberi üzerinde yapılan operasyonda, Alsancak da sakin Bilal Ansar’ın

(E-26 Pakistan) kullanımında bulunan ZRN 282 plakalı salon araç içerisinde,

Daniel Mubemba Kulula (E-24), Mosengo Felly Mabwi (E-29), Weka

Guerhcom Angenda (E-25), ile Manzanza Kembo Henock’un (E-22) tespit

edilerek, Bilal Ansardan yapılan soruşturmada tümü için toplam 120 Euro

karşılığında Güney Kıbrıs;a geçmelerine yardımcı olmak maksadı ile



350 Euro karşılığı KKTC;den Askeri Yasak Bölgeyi ihlal edip Güney Kıbrıs’a

geçirmek için ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurduklarının tespit

edildiğini anlattı. Polis, adı edilenlerin derdest emri gereği tutuklandığını ve

soruşturmanın tamamlandığını belirtip, çalışma izinli olan zanlı 1’in

mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını, zanlı 2,3,4,5’in ise

tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlılar

2,3,4,5’in 1 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi. Ozankaya,

zanlı 1’in ise yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün polis

karakoluna ispatı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve 1

kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz

yargılanmasına emir verdi.