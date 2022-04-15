Yasa Dışı Yollardan Güney Kıbrıs’a Geçeceklerdi!

(Kamalı Haber) KIBRIS MANŞET ÖZEL HABERİ
Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan geçmek için gizli ittifak
yapan zanlılar Bilal Ansar, Daniel Mubemba Kulula, Mosengo Felly Mabwi,
Weka Guerhcom Angenda, Manzanza Kembo Henock dün teminat amaçlı
mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yücel Kuşcuoğlu, olguları
aktardı. Polis, 12 Nisan 2022 tarihinde saat 23:20 de Narkotik ve Kaçakçılığı
Önleme Müdürlüğünü tarafından, Ercan Havaalanı batı kısmında bulunan
Kırklar çemberi üzerinde yapılan operasyonda, Alsancak da sakin Bilal Ansar’ın
(E-26 Pakistan) kullanımında bulunan ZRN 282 plakalı salon araç içerisinde,
Daniel Mubemba Kulula (E-24), Mosengo Felly Mabwi (E-29), Weka
Guerhcom Angenda (E-25), ile Manzanza Kembo Henock’un (E-22) tespit
edilerek, Bilal Ansardan yapılan soruşturmada tümü için toplam 120 Euro
karşılığında Güney Kıbrıs;a geçmelerine yardımcı olmak maksadı ile
350 Euro karşılığı KKTC;den Askeri Yasak Bölgeyi ihlal edip Güney Kıbrıs’a
geçirmek için ağır bir cürüm işlemek kastı ile gizli ittifak kurduklarının tespit
edildiğini anlattı. Polis, adı edilenlerin derdest emri gereği tutuklandığını ve
soruşturmanın tamamlandığını belirtip, çalışma izinli olan zanlı 1’in
mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını, zanlı 2,3,4,5’in ise
tutuklu yargılanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlılar
2,3,4,5’in 1 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi. Ozankaya,
zanlı 1’in ise yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün polis
karakoluna ispatı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve 1
kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz
yargılanmasına emir verdi.