banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
CTP 28. Olağan Kongresi Pazar günü yapılıyor
CTP 28. Olağan Kongresi Pazar...
Polis Genel Müdürlüğü 150 kişilik münhal açtı
Polis Genel Müdürlüğü 150 kişilik...
Uçak içerisinde hırsızlık yapan zanlı tutuksuz yargılanacak
Teminatla tutuksuz yargılanacak
8 Eylül’de ‘1 Milyon TL’
8 Eylül’de ‘1 Milyon TL’
Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama
Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama
banner405

“Yasa dışı botoks ve dolgu ülkemizde halk sağlığı sorunu haline geldi”

Kuzey Kıbrıs Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Op. Dr. Derviş Akbilen, yasa dışı botoks ve dolgu uygulamalarının ülkede halk sağlığı sorunu haline geldiğini vurguladı.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 17:04
“Yasa dışı botoks ve dolgu ülkemizde halk sağlığı sorunu haline geldi”

Akbilen ayrıca, Tabipler Birliği’ne üye olmayan kaçak doktor ve hatta doktor dahi olmayan kişilerce yapılan medikal işlemlerin kontrolsüz ve tehlikeli boyuta ulaştığını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Op. Dr. Derviş Akbilen yaptığı yazılı açıklamada, önceki gün polis baskınıyla ortaya çıkan yasa dışı botoks ve dolgu uygulamalarının artık halk sağlığı sorunu haline geldiğini belirtti.

Özellikle bazı güzellik salonlarında yurt dışından gelen, Tabipler Birliği’ne üye olmayan, kaçak doktor ve hatta doktor dahi olmayan kişilerce yapılan medikal işlemlerin kontrolsüz ve tehlikeli bir boyuta ulaştığının gözler önüne serildiğini dile getiren Akbilen, “Bilinmesini isteriz ki botoks, dolgu, mezoterapi, ip askı ve saç ekimi gibi medikal estetik işlemlerin KKTC Tabipler Birliği’ne üye ve kurallarına tabii dermatoloji ve plastik cerrahi branş hekimleri gibi bu uygulamanın eğitimini yaptığı ihtisas süresince almış olan ve oluşabilecek komplikasyonlara hazırlıklı ve bunları çözebilecek eğitime sahip doktorlar tarafından klinik ve sağlık kuruluşları bünyesinde yapılması hayati önem arz etmektedir.” ifadelerini kullandı.  

-“Hiçbir kaydı olmayan kişilere itibar edilmemeli…”

Hafta sonu kaçak ülkeye giren, hiçbir kaydı bulunmayan, sosyal medyadan veya bazı güzellik salonu sahipleri gibi hasta simsarları tarafından toplanan hastalara hangi tıbbi malzemeyi kullandığı belirsiz ve bunları kaçak adaya sokan, işlem sonrası adadan ayrılan ve oluşabilecek komplikasyonlarla hastaları bir başına bırakan bu kişilere itibar edilmemesini isteyen Akbilen, bu başarılı operasyonla yasa dışı işlem yapan yerlerden birinin ortaya çıkmasında rol alan başta polis mensupları olmak üzere herkese teşekkür etti.

banner360
Son Güncelleme: 29.08.2022 17:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üstel: Ya radikal kararlar alacaksın ya da gideceksin
Üstel: Ya radikal kararlar alacaksın ya da gideceksin
Polis Genel Müdürlüğü 150 kişilik münhal açtı
Polis Genel Müdürlüğü 150 kişilik münhal açtı
GAÜ akademisyenlerinden kültür ve sanata destek
GAÜ akademisyenlerinden kültür ve sanata destek
CTP 28. Olağan Kongresi Pazar günü yapılıyor
CTP 28. Olağan Kongresi Pazar günü yapılıyor
Hava durumu..
Hava durumu..
Döviz kurları
Döviz kurları
8 Eylül’de ‘1 Milyon TL’
8 Eylül’de ‘1 Milyon TL’
HP Tarımsal Üretimde Yerel Yönetimlerin Yaşamsal Görevler Üstlenmesi Gerektiğini Belirtti
HP Tarımsal Üretimde Yerel Yönetimlerin Yaşamsal Görevler Üstlenmesi Gerektiğini Belirtti
İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
İskele Belediye Başkanı Sadıkoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Tatar Başkanlığında Toplanıyor
Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Tatar Başkanlığında Toplanıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim