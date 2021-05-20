Yarkıner: "Trafik kazalarında resmi kurumların ciddi ihmalleri var"

Yarkıner yaptığı yazılı açıklamada, ülkede, trafik güvenliği olmadığı için maalesef sorumlu birimlerin de bu konuda, itibarlarından bahsetmenin mümkün olmadığını savunarak, “İtibar; yapılması gereken bir işi nasıl yapılması gerekirse o şekilde yaparak kazanılan güven ve saygınlıktır” dedi.

Bugünkü haberlerde tır aracının yandığı ve bir aracın da Karakum bölgesinde yayaya çarptığı haberlerinin yanında kavşakların aydınlatılması hususundaki zafiyetin basında yer aldığına dikkat çeken Yarkıner, trafik güvenliğinden sorumlu resmi kurumların mayıs ayında yaptığı basın açıklamasına atıfta bulundu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay’ın, karayolları altyapısının yetersizliği, sürüş esnasında cep telefonu kullanılması ve alkollü araç kullanılmasını kazaların nedeni olarak gösterdiğini, öte yandan polis trafik biriminin ise; kazaların nedeni ile ilgili ilave olarak; dikkatsiz sürüşü eklediğine işaret eden Yarkıner, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Makina Mühendisleri Odasınca; trafikteki araçların yasal mevzuat ile uyumlu olmadığı, güvenlik standartlarının belirlenmediği ve denetlenemediği trafikte güvenliğin ciddiye alınmadığı, çarpışma raporlarının yeterli teknik bilgi ile doğru olarak hazırlanmadığı defalarca ve ısrarla belirtilmiştir.

Lefkoşa – Gazimağusa yolunda Haspolat civarında seyreden 06 FZ 9094 plaka numaralı bir kamyon dikkatsizlik ile sağ şeride geçerek bir araç ile çarpıştı; şeklinde bir açıklama olmuştur. Bu açıklama resmi kurumların çarpışma nedenlerini tespit ederken ne kadar ihmalkâr davrandıklarının trafiği hiç ciddiye almadıklarının somut göstergesidir. Hiç bu kadarını beklemiyorduk. Personel sayısı ne olursa olsun bu vizyonla asla başarılı olamazsınız. Çarpışmalarla ilgili gerekçeleriniz: mevcut durum ve mevcut durumu değiştirmeye yönelik “hiçbir şey yapmama senaryosudur”

Araç sürücüsünün KKTC trafiğine intibak ettirilmediği için sağ şeride geçtiğine dikkat çeken Yarkıner, açıklamasında şu soruları sordu:

“Bu aracın o yolda ne işi vardı; Bu aracın şantiyeden çıkmasına kim izin verdi? Bu aracın teknik uygunluk muayenesi ve KKTC trafik mevzuatına, yasal gerek ve şartlara uygun olduğunu kim tespit ederek adaya girişine izin verdi? Bu ve buna benzer araçlar halen trafikte mi? Bu aracın kasa hacmi hesaplandı mı? Üreticinin onayına uygun mu? Sürücüsünün KKTC trafiğine intibakının tamam olduğuna kim kanaat getirdi? Alkollü araç kullanan birinin ehliyetini Ulaştırma Bakanı geçtiğimiz ay almıştı. Bu aracı kullanan adam mamur halde olmasına rağmen sağ şeride geçmiştir ehliyetini aldınız mı? Hala araç kullanıyor mu?”

Trafik kazalarında KKTC resmi kurumlarının ciddi ihmalleri bulunduğunu ileri süren Yarkıner, “Bir de bu resmi kurumlar Girne-Lefkoşa yolunun kamusal menfaat ve güvenlik açısından trafiğe açılmasını uygun görmüşler. Sayın Ulaştırma Bakanı’mız; Lütfen bakanlık vizyonunuza yapabileceklerinizi yazınız. Bırakınız siz çağdaş gelişmişliklerin de ilerisinde görev yapmayı Bakanlığınız çağın çok gerisindedir. Dost acı söyler. Bütün bu uyarılarımız ve eleştirilerimiz sizin ve ülkemizin iyiliği içindir” dedi.