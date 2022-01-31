banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Yarıyıl tatili yarın başlıyor
Yarıyıl tatili yarın başlıyor
Yeni Milletvekilleri mazbatalarını bugün alıyor
Mazbatalar bugün veriliyor
Gazete manşetleri 31 Ocak 2022 Pazartesi
Gazete manşetleri
Ya 30 ya da 42!
Ya 30 ya da 42!
banner405
Flaş Haber
Lefkoşa’da kaza!
Kapat

Yarıyıl tatili yarın başlıyor

2021-2022 öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle, KKTC’de ilk ve orta dereceli okullarda öğrenciler ilk dönem sonu karneleri bugün aldı.

31 Ocak 2022 Pazartesi 10:15
Yarıyıl tatili yarın başlıyor

İlköğretim Dairesi, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda yarıyıl tatili (şubat tatili) yarından itibaren başlıyor. 
Covid-19 pandemisi nedeniyle zaman zaman aksamaların yaşandığı, bazı sınıfların kapatıldığı eğitim yılının ilk döneminin tamamlanmasının ardından başlayacak iki haftalık şubat tatilinin ardından, 14 Şubat Pazartesi günü öğrenci ve öğretmenler ikinci dönem için ders başı yapacak.


ÖĞRETİM YILI 17 HAZİRAN VE 20 HAZİRAN’DA SONA ERECEK
İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 2021-22 Öğretim Yılı, 20 Haziran Pazartesi günü karne ve tamamlama belgelerinin dağıtımıyla sona erecek.
İlköğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 125 okulda, yaklaşık 24 bin öğrenci eğitim alırken, ülkede 111 kamu okulu, 14 özel okul bulunuyor.
Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağlı okullarda ise 2021-22 Öğretim Yılı 17 Haziran Cuma günü karne dağıtımıyla sona erecek.
Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı kamu ve özel 45 okulda yaklaşık 22 bin ortaokul ve lise öğrencisi öğrenim görürken, ülkede 34 kamu okulu ve 11 özel okul bulunuyor.

banner341
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda öğrenim gören yaklaşık 3 bin 900 meslek lisesi öğrencisi var.
KKTC genelinde kamu ve özel okullarda yaklaşık 5 bin 800 öğretmen görev yapıyor.


SINAVLAR
İlk basamağı önceki gün yapılan Kolej Giriş Sınavlarının 2’nci basamak sınavı (KGS-2) 11 Haziran’da yapılacak.
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 25 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek.
8. sınıfı tamamlayan öğrencilerin Meslek Liseleri Programları’na tercih başvuruları ise 23-27 Haziran tarihleri arasında alınacak.

 

banner360
Son Güncelleme: 31.01.2022 10:28
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yağış miktarları
Yağış miktarları
UBP’de yeni hükümet için gayriresmi görüşmeler sürüyor
UBP’de yeni hükümet için gayriresmi görüşmeler sürüyor
Türk-sen'den açıklama
Türk-sen'den açıklama
Benter: “TMK’nın kararını takdirle karşılıyoruz”
Benter: “TMK’nın kararını takdirle karşılıyoruz”
Bazı bölgelere elektrik verilemiyor
Bazı bölgelere elektrik verilemiyor
GİAD Başkanı İnce seçim sonuçlarını değerlendirdi
GİAD Başkanı İnce seçim sonuçlarını değerlendirdi
Yeni dönem görev yapacak Milletvekilleri ilan edildi
Yeni dönem görev yapacak Milletvekilleri ilan edildi
Yeni Milletvekilleri mazbatalarını bugün alıyor
Yeni Milletvekilleri mazbatalarını bugün alıyor
Ziya Öztürkler artık Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürlüğü yapmayacak
Ziya Öztürkler artık Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürlüğü yapmayacak
Hava durumu
Hava durumu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim