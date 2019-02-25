Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104330
ALTIN
226.771
DOLAR
5.3020
STERLİN
6.9323
EURO
6.0187
Kerpiç bina yol içerisine yıkıldı
KERPİÇ BİNA YOL İÇERİSİNE YIKILDI
MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI
MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI
Akıncı ve Anastasiadis yarın görüşüyor
AKINCI VE ANASTASİADİS YARIN GÖRÜŞÜYOR
Cumhurbaşkanı Akıncı: “Doğu Akdeniz'de elimiz kolumuz bağlı bekleyecek değiliz“
“DÖNÜŞÜMLÜ BAŞKANLIK MUTLAKA”
banner282

Yarından İtibaren Sağanak Geliyor

Lefkoşa, 25 Şubat 19 : Meteoroloji Dairesi’nin 26 Şubat  – 4 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre yarından itibaren sağanak yağış bekleniyor.

Yarından İtibaren Sağanak Geliyor

Lefkoşa, 25 Şubat 19 : Meteoroloji Dairesi’nin 26 Şubat  – 4 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre yarından itibaren sağanak yağış bekleniyor.

25 Şubat 2019 Pazartesi 15:41
Yarından İtibaren Sağanak Geliyor

Lefkoşa, 25 Şubat 19 : Meteoroloji Dairesi’nin 26 Şubat  – 4 Mart tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre yarından itibaren sağanak yağış bekleniyor.

Rapora göre bölge alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Yarından perşembe gününe kadar havanın parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; cuma günü parçalı bulutlu, cumartesi parçalı bulutlu yer yer hafif yağmurlu,  pazar günü parçalı çok bulutlu ve sağanak yağmurlu, haftaya pazartesi günü ise parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.                               

İlgili dönemde en yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk iki günü iç kesimler ve sahillerde 16 – 19 derece, diğer günlerde ise 12 – 15 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

(DOĞ/HÖ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arı Sağlığı, Hastalıkları Ve Çözüm Yolları Çarşamba Günü Seminerde Konuşulacak
Arı Sağlığı, Hastalıkları Ve Çözüm Yolları Çarşamba Günü Seminerde Konuşulacak
Bm, Taraflarla Görüşerek Yarınki Görüşmeye Hazırlanıyor
Bm, Taraflarla Görüşerek Yarınki Görüşmeye Hazırlanıyor
Dp Genel Sekreteri Özcafer, Bay-sen Heyetini Kabul Etti
Dp Genel Sekreteri Özcafer, Bay-sen Heyetini Kabul Etti
Aracında Ölü Bulunan Ersalıcı’nın Ölüm Nedeni Kalp Krizi…
Aracında Ölü Bulunan Ersalıcı’nın Ölüm Nedeni Kalp Krizi…
Yarın elektrik kesintisi olacak
Yarın elektrik kesintisi olacak
Girne Akdeniz Lıons Kulübü Derneği “kadınca Esintiler Xı” Karma Resim Sergisi Düzenliyor
Girne Akdeniz Lıons Kulübü Derneği “kadınca Esintiler Xı” Karma Resim Sergisi Düzenliyor
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
Cypfruvex Limon Ürünü Bakiyelerini Ödüyor
Cypfruvex Limon Ürünü Bakiyelerini Ödüyor
Mağusa İnisiyatifi, Liderlerden Yapıcı Olmalarını Ve Somut Adım Atmalarını İstedi
Mağusa İnisiyatifi, Liderlerden Yapıcı Olmalarını Ve Somut Adım Atmalarını İstedi
Çeler: “sizin İçiniz Cız Eder, Benim İçim Ağlar”
Çeler: “sizin İçiniz Cız Eder, Benim İçim Ağlar”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim