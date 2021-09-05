banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yarından itibaren KKTC’ye girişte QR kodu istenecek
QR kodu ile girişler başlıyor
Adapass yarından itibaren tüm ilçelerde kullanılacak
Adapass tüm ilçelerde devrede!
111'i yerel 137 pozitif vaka
111'i yerel 137 pozitif vaka
Avcılara uyarı!
Avcılara uyarı!
banner376
Flaş Haber
111'i yerel 137 pozitif vaka
Kapat

Yarından itibaren KKTC’ye girişte QR kodu istenecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hava, deniz ve kara kapılarını kullanarak giriş yapacak 18 yaş ve üzeri kişilerden, yarından itibaren, yolculuk öncesinde adapass.gov.ct.tr adresinden yolcu formu doldurularak alınacak QR kodu aranacak.

05 Eylül 2021 Pazar 11:30
Yarından itibaren KKTC’ye girişte QR kodu istenecek

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin 1 Eylül’de aldığı karara göre, yarından itibaren ülkeye giriş yapacak kişiler, yolculuk öncesi adapass.gov.ct.tr adresinden yolcu formunu dolduracak ve alınacak QR kodu ile adaya giriş yapacak.
Siteye bilgilerini eklemeyen ve QR kodu almayan kişiler ise ülkeye giriş yapamayacak.

banner341
Siteye giriş yapan KKTC vatandaşlarının Adapass, TC vatandaşlarının Healthpass, AB vatandaşlarının Greenpass ve UK vatandaşlarının NHS QR kodlu evrağını, ülkeye girişte kontrol edileceğinden beraberinde getirmeleri gerekli.
Diğer ülke vatandaşlarının ise geçerli aşı kartları ve/veya PCR test sonuçlarını  uygulamada belirtilen bölüme eklemeleri ve eklenen evrakları ülkeye girişte kontrol edileceğinden beraberinde getirmeleri gerekli.
 

banner360
Son Güncelleme: 05.09.2021 12:05
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GCE-A Level sahibi öğrencilere avantaj
GCE-A Level sahibi öğrencilere avantaj
Taşımacılık şirketi sahibi isyan etti!
Taşımacılık şirketi sahibi isyan etti!
Adapass yarından itibaren tüm ilçelerde kullanılacak
Adapass yarından itibaren tüm ilçelerde kullanılacak
Gurur duyduk!
Gurur duyduk!
TC üniversitelerine kayıt İşlemleri 6–10 Eylül arasında yapılacak
TC üniversitelerine kayıt İşlemleri 6–10 Eylül arasında yapılacak
En iyi özelliklere sahip beş harnup tipi belirlendi
En iyi özelliklere sahip beş harnup tipi belirlendi
2. İnce Av Sezonu bugün başladı
2. İnce Av Sezonu bugün başladı
YDP’ye toplum katılım töreni düzenlenecek
YDP’ye toplum katılım töreni düzenlenecek
Hava durumu
Hava durumu
Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama
Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim