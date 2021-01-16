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Yarından itibaren 22:00-05:00 arası sokağa çıkmak yasak!

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi..

16 Ocak 2021 Cumartesi 17:09
Yarından itibaren 22:00-05:00 arası sokağa çıkmak yasak!
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Bakanlar Kurulu'nun sona ermesinin ardından açıklama yapan Başbakan Ersan Saner, toplantıda alınan kararları açıkladı.

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Saner, yarından itibaren akşam saat 22.00 ile sabah saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan ettiklerini duyurdu. 

Başbakan Saner, okulların ise açılış tarihinin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından 22 Ocak 2021 tarihinde tekrar görüşüleceğini ve bir karar üretileceğini de belirtti. 

Reel sektörün desteklenmesi amacıyla ise memurların Ocak, Şubat ve Mart ayı maaşlarına hayat pahalılığının yasıtılmayacağını da açıkladı.

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Son Güncelleme: 16.01.2021 18:38
Anahtar Kelimeler:
Kktc Bakanlar KuruluKKTC KAPANMA
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